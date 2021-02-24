Twitter заблокировал 100 связанных с РФ аккаунтов за дискредитацию НАТО и влияние на ЕС

Две отдельных группы вели информационную войну против Запада через глобальную сеть Интернет.

Администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала 373 аккаунта, 100 из которых связаны с Российской федерацией. Подробности служба безопасности сообщила в официальном блоге.

Согласно заявлению, заблокированные аккаунты принадлежали к двум отдельным сетям с российскими связями. В первую группу включают 69 фейковых аккаунтов, связанных с российскими государственными структурами, через них распространяли пророссийскую точку зрения, в то же время они — "подрывали веру в НАТО и стабильность альянса".

В другую сеть вошли 31 аккаунт, каждый из которых предположительно связан с Агентством интернет-исследований, известным как "фабрика троллей", и правительственными институциями. По информации Twitter, через эти учетные записи РФ распространяла свое влияине на США и Европейский союз, диктуя свою информационную позицию.

"После завершения расследования 373 связанных учетных записи в четырех сетях были навсегда заблокированы в Твиттере за нарушение политики манипулирования нашей платформы. Как и в случае с предыдущим раскрытием информации, мы предоставим ранний доступ к данным, которые мы публикуем сегодня, Стэнфордской интернет-обсерваторией для независимого расследования и анализа", — идет речь в сообщении.

Помимо российских, в бан отправили аккаунты, связанные с Ираном и Арменей. В частности, заблокировали 35 учет ных записей, которые распространяли негативную информацию об Азербайджане и были предположительно связаны с армянским правительством.

Ранее стало известно, что 13 февраля Twitter заблокировала официальный аккаунт делегации РФ во время переговоров по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. При попытке открыть страницу социальная сеть выдавала сообщение, действие учетной записи приостановлено. Глава российской делегации Константин Гаврилов посчитал такие действия открытой цензурой.

"В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?", – поинтересовался он на своей странице в том же Twitter.