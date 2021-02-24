Twitter заблокував 100 пов'язаних з РФ акаунтів за дискредитацію НАТО та вплив на ЄС

Дві окремі групи вели інформаційну війну проти Заходу через глобальну мережу Інтернет.

Адміністрація соціальної мережі Twitter назавжди заблокувала 373 аккаунти, 100 з яких пов'язані з Російською федерацією. Подробиці служба безпеки повідомила в офіційному блозі.

Згідно із заявою, заблоковані акаунти належали до двох окремих мереж із російськими зв'язками. До першої групи входять 69 фейкових акаунтів, пов'язаних із російськими державними структурами, через них поширювали проросійську точку зору, в той же час вони — "підривали віру в НАТО та стабільність альянсу".

В іншу мережу увійшов 31 аккаунт, кожен з яких імовірно пов'язаний з Агентством інтернет-досліджень, відомим як "фабрика тролів", й урядовими інституціями. За інформацією Twitter, через ці облікові записи РФ поширювала свій вплив на США та Європейський союз, диктуючи свою інформаційну позицію.

"Після завершення розслідування 373 пов'язаних облікових записів у чотирьох мережах були назавжди заблоковані в Твіттері за порушення політики маніпулювання нашою платформи. Як і у випадку з попереднім розкриттям інформації, ми надамо ранній доступ до даних, які ми публікуємо сьогодні, Стенфордською інтернет-обсерваторією для незалежного розслідування та аналізу", — йдеться в повідомленні.

Крім російських, у бан відправили акаунти, пов'язані з Іраном і Вірменією. Зокрема, заблокували 35 облікових записів, які поширювали негативну інформацію про Азербайджан і були імовірно пов'язані з вірменським урядом.

Раніше стало відомо, що 13 лютого Twitter заблокувала офіційний акаунт делегації РФ під час переговорів із безпеки і контролю над озброєннями у Відні. Під час спроби відкрити сторінку соціальна мережа видавала повідомлення, дія облікового запису призупинена. Глава російської делегації Костянтин Гаврилов вважав такі дії відкритою цензурою.

"У чому причини? Альтернативна позиція Росії в оцінці поточної політичної ситуації в Європі, озвучена на семінарі ОБСЄ з військових доктрин?", — поцікавився він на своїй сторінці в тому ж Twitter.