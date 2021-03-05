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Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание на YouTube

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Перший незалежний, 112 Украина, ZIK, NewsOne, YouTube
Фото: mobileadvertisingwatch.com

Сейчас три канала транслируют недавно созданный "Первый независимый".

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны, прекратили свои трансляции на сервисе YouTube.

Об этом сообщается на сайте канала 112 Украина.

"Сервис YouTube… заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров", – говорится в сообщении.

В то же время, трансляция телеканала "Перший независимый", на котором работают сотрудники трех закрытых телеканалов, не прерывалась. В его эфире, во время выступления экс-премьер-министра Николая Азарова появилась бегущая строка, что YouTube заблокировал трансляцию "112 Украина".

Перший незалежний, 112 Украина, ZIK, NewsOne, YouTube

На канале "112 Украина" заявили, что YouTube якобы не выдержал давления президента Зеленского, и поэтому заблокировал трансляцию. Там также напомнили, что телеканал "Перший независимый" ранее был отключен от спутникового вещания.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.

Созданный бывшими сотрудниками попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik телеканал "Первый независимый", который впервые вышел в эфир 26 февраля, в 18:00, уже отключили от спутникового вещания.