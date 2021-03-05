Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание на YouTube

Сейчас три канала транслируют недавно созданный "Первый независимый".

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны, прекратили свои трансляции на сервисе YouTube.

Об этом сообщается на сайте канала 112 Украина.

"Сервис YouTube… заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров", – говорится в сообщении.

В то же время, трансляция телеканала "Перший независимый", на котором работают сотрудники трех закрытых телеканалов, не прерывалась. В его эфире, во время выступления экс-премьер-министра Николая Азарова появилась бегущая строка, что YouTube заблокировал трансляцию "112 Украина".

На канале "112 Украина" заявили, что YouTube якобы не выдержал давления президента Зеленского, и поэтому заблокировал трансляцию. Там также напомнили, что телеканал "Перший независимый" ранее был отключен от спутникового вещания.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.

Созданный бывшими сотрудниками попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik телеканал "Первый независимый", который впервые вышел в эфир 26 февраля, в 18:00, уже отключили от спутникового вещания.