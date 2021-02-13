Журналистов "112 Украина", "Newsone" и "ZIK" лишили аккредитации в Раде, – депутат

Нардеп Роман Лозинский на прошлой неделе подал обращение спикеру с требованием лишить подсанкционные каналы аккредитации.

Сотрудникам телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде.

Об этом в Facebook написал народний депутат Роман Лозинский (фракция "Голос").

Нардеп назвал это решением довольно справедливым, так как по его мнению работники этих СМИ "занимались подрывной деятельностью".

"Абсолютно справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента", – написал Лозинский

Депутат отметил, что еще на прошлой неделе подал соответствующее обращение спикеру и главе аппарата Рады с требованием лишить подсанкционные каналы аккредитации.

"Чтобы мы не расслаблялись – это не последние диверсионные СМИ в Украине. Но начало уже неплохое", – добавил он.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании членов Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.