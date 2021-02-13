Журналістів "112 Україна", "Newsone" і "ZIK" позбавили акредитації в Раді, — депутат

Нардеп Роман Лозинський минулого тижня подав звернення спікеру з вимогою позбавити канали акредитації.

Співробітникам телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK скасували акредитацію для роботи у Верховній Раді.

Про це в Facebook написав народний депутат Роман Лозинський (фракція "Голос").

Нардеп назвав це рішення досить справедливим, так як працівники цих ЗМІ "займалися підривною діяльністю".

"Абсолютно справедливо, тому що ці рупори пропаганди з-за порєбріка займалися явно не журналістикою, а тільки підривною діяльністю і дискредитацією проукраїнських сил парламенту", — написав Лозинський

Депутат зазначив, що ще минулого тижня подав відповідне звернення спікеру і главі апарату Ради з вимогою позбавити ці канали акредитації.

"Щоб ми не розслаблялися — це не останні диверсійні ЗМІ в Україні. Але початок вже непоганий", — додав він.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно Козака і його телеканалів, утримавшись при голосуванні членів Ради нацбезпеки і оборони.

Секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнською повісткою". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, так як воно готувалося давно і ретельно.

Медіахолдинг в свою чергу розцінює введення санкцій як політичну розправу над неугодними ЗМІ.