UA
UA
Разделы
Материалы
Политика

Телеканал "Перший незалежний" отключили от спутникового вещания спустя час в эфире (видео)

662
Первый независимый, эфир, перший незалежний, спутник
Фото: скриншот | Телеканал "Перший незалежний" отключили от спутника

Представители телеканала заявили, что спутниковые операторы якобы получили требование от СБУ не предоставлять им никаких услуг.

Созданный бывшими сотрудниками попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik телеканал "Перший незалежний", который впервые вышел в эфир сегодня, 26 февраля, в 18:00, уже отключили от спутникового вещания. Об этом заявила ведущая "Першого незалежного" Диана Панченко.

"Только что сообщили наши редактора трансляции о том, что нас отключили от трансляции в спутнике и только что мы исчезли с трансляции в Lanet", — сказала Панченко.

Произошло это всего спустя час после того, как новый телеканал вышел в эфир.

Впрочем, как отметила Панченко, трансляция их канала продолжает быть доступной в нескольких кабельных сетях и на YouTube.

Чуть позже другой ведущий телеканала, Вячеслав Пиховшек, зачитал в эфире заявление президента телеканала Егора Бенкендорфа касательно этой ситуации.

"Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал "Перший незалежний" отключили от вещания спустя час после начала эфира. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Мы утверждаем, что такие действия власти незаконны и будут обжалованы. Телеканал "Перший незалежний" был создан на законных основаниях, в соответствии с законодательством", — сказано в заявлении.

Также Бенкендорф призвал власть "прекратить расправу над неугодными СМИ".

Как сообщалось ранее, сотрудники медиахолдинга Тараса Козака, в который входили попавшие под санкции СНБО телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK, стали владельцами львовского канала "Перший незалежний". Президентом телеканала стал генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф, а его соучредители — 100 бывший сотрудников закрытых каналов.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.