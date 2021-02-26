Телеканал "Перший незалежний" отключили от спутникового вещания спустя час в эфире (видео)

Представители телеканала заявили, что спутниковые операторы якобы получили требование от СБУ не предоставлять им никаких услуг.

Созданный бывшими сотрудниками попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik телеканал "Перший незалежний", который впервые вышел в эфир сегодня, 26 февраля, в 18:00, уже отключили от спутникового вещания. Об этом заявила ведущая "Першого незалежного" Диана Панченко.

"Только что сообщили наши редактора трансляции о том, что нас отключили от трансляции в спутнике и только что мы исчезли с трансляции в Lanet", — сказала Панченко.

Произошло это всего спустя час после того, как новый телеканал вышел в эфир.

Впрочем, как отметила Панченко, трансляция их канала продолжает быть доступной в нескольких кабельных сетях и на YouTube.

Чуть позже другой ведущий телеканала, Вячеслав Пиховшек, зачитал в эфире заявление президента телеканала Егора Бенкендорфа касательно этой ситуации.

"Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал "Перший незалежний" отключили от вещания спустя час после начала эфира. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Мы утверждаем, что такие действия власти незаконны и будут обжалованы. Телеканал "Перший незалежний" был создан на законных основаниях, в соответствии с законодательством", — сказано в заявлении.

Также Бенкендорф призвал власть "прекратить расправу над неугодными СМИ".

Как сообщалось ранее, сотрудники медиахолдинга Тараса Козака, в который входили попавшие под санкции СНБО телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK, стали владельцами львовского канала "Перший незалежний". Президентом телеканала стал генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф, а его соучредители — 100 бывший сотрудников закрытых каналов.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.