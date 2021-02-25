Сотрудники медиахолдинга Козака стали владельцами львовского канала "Перший незалежний"

Собственником канала стало ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ", акционерами которого являются бывшие телеведущие "каналов Медведчука".

Сотрудники медиахолдинга Тараса Козака, в который входили попавшие под санкции СНБО телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, стали владельцами львовского канала "Перший незалежний".

Информация об этом размещена в Едином государственном реестре.

Собственник канала сменился 24 февраля, им стало ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ".

Уставный капитал компании составляет 100 гривен, а его учредителями являются 100 человек. Среди акционеров указаны бывшие телеведущие "каналов Медведчука": Вячеслав Пиховшек, Руслан Коцаба, Денис Жарких, Павел Кужеев и другие.

По информации Детектор медиа, директор канала "Перший незалежний" Роман Любицкий, который был директором телеканала ZIK до его перехода в собственность Тараса Козака летом 2019 года, не подтвердил и не опроверг информацию о создании нового информационного канала. Вместе с тем, он уточнил, что больше года искал покупателей, чтобы продать канал

Детектор медиа со ссылкой на собственные источники также сообщает, что на базе канала "Перший незалежний" хотят создать новый канал.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.

Зеленский в Twitter написал, что решение о введении санкций было трудным. Позже Зеленский в своем Telegram-канале добавил, что откровенная и манипулятивная пропаганда со стороны СМИ должна получить жесткую реакцию именно украинского общества, а для принятия решения о введении санкций в отношении телеканалов были конкретные основания.