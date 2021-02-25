Співробітники медіахолдингу Козака стали власниками львівського каналу "Перший незалежний"

Власником каналу стало ТОВ "Медіахолдинг "Новини", акціонерами якого є колишні телеведучі "каналів Медведчука".

Співробітники медіахолдингу Тараса Козака, в який входили телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, що потрапили під санкції РНБО, стали власниками львівського каналу "Перший незалежний".

Інформація про це розміщена в Єдиному державному реєстрі.

Власник каналу змінився 24 лютого, ним стало ТОВ "Медіахолдинг "Новини".

Статутний капітал компанії становить 100 гривень, а його засновниками є 100 осіб. Серед акціонерів вказані колишні телеведучі "каналів Медведчука": Вʼячеслав Піховшек, Руслан Коцаба, Денис Жарких, Павло Кужеєв та інші.

За інформацією Детектор медіа, директор каналу "Перший незалежний" Роман Любицький, який був директором телеканалу ZIK до його переходу у власність Тараса Козака влітку 2019 року, не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу. Разом із тим, він уточнив, що більше року шукав покупців, щоб продати канал.

Детектор медіа з посиланням на власні джерела також повідомляє, що на базі каналу "Перший незалежний" хочуть створити новий канал.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів того ж дня було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. Журналістів уже позбавили акредитації у Верховній Раді.

Зеленський у Twitter написав, що рішення про введення санкцій було важким. Пізніше Зеленський в своєму Telegram-каналі додав, що відверта й маніпулятивна пропаганда з боку ЗМІ повинна отримати жорстку реакцію саме українського суспільства, а для ухвалення рішення про введення санкцій проти телеканалів були обʼєктивні підстави.