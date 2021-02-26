Телеканал "Перший незалежний" відключили від супутникового мовлення через годину в ефірі (відео)

Представники телеканалу заявили, що супутникові оператори нібито отримали вимогу від СБУ не надавати їм ніяких послуг.

Створений колишніми співробітниками телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik, які потрапили під санкції, телеканал "Перший незалежний", який вперше вийшов в ефір сьогодні, 26 лютого, о 18:00, вже відключили від супутникового мовлення. Про це заявила ведуча "Першого незалежного" Діана Панченко.

"Щойно повідомили наші редактори трансляції про те, що нас відключили від трансляції в супутнику і щойно ми зникли з трансляції в Lanet", — сказала Панченко.

Сталося це всього через годину після того, як новий телеканал вийшов в ефір.

Утім, як зазначила Панченко, трансляція їх каналу продовжує бути доступною в декількох кабельних мережах і на YouTube.

Трохи пізніше інший ведучий телеканалу, Вʼячеслав Піховшек, зачитав в ефірі заяву президента телеканалу Єгора Бенкендорфа щодо цієї ситуації.

"Під тиском влади і правоохоронних органів телеканал "Перший незалежний" відключили від мовлення через годину після початку ефіру. Телекомунікаційні та кабельні провайдери, а також супутникові оператори отримали вимогу від СБУ не надавати ніяких послуг телеканалу, незважаючи на чинні договори й угоди. Ми стверджуємо, що такі дії влади незаконні та будуть оскаржені. Телеканал "Перший незалежний" був створений на законних підставах, відповідно до законодавства", — сказано в заяві.

Також Бенкендорф закликав владу "припинити розправу над неугодними ЗМІ".

Як повідомлялося раніше, співробітники медіахолдингу Тараса Козака, в який входили телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK, що потрапили під санкції РНБО, стали власниками львівського каналу "Перший незалежний". Президентом телеканалу став генеральний директор "112 Україна" Єгор Бенкендорф, а його співзасновники — 100 колишніх співробітників закритих каналів.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів того ж дня було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. Журналістів уже позбавили акредитації у Верховній Раді.