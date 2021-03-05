Телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK припинили мовлення на YouTube
Зараз три канали транслює нещодавно створений "Перший незалежний".
Телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK, які потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони, припинили свої трансляції на сервісі YouTube.
Про це повідомляється на сайті каналу 112 Україна.
"Сервіс YouTube… заблокував онлайн-трансляцію ефіру каналу "112 Україна", який має 925 тис підписників. Тільки вчора ми досягли позначки в 1 млрд переглядів", — йдеться в повідомленні.
Водночас, трансляція телеканалу "Перший незалежний", на якому працюють співробітники трьох закритих телеканалів, не переривалася. У його ефірі, під час виступу екс-премʼєр-міністра Миколи Азарова зʼявився біжучий рядок, що YouTube заблокував трансляцію "112 Україна".
На каналі "112 Україна" заявили, що YouTube нібито не витримав тиску президента Зеленського, і тому заблокував трансляцію. Там також нагадали, що телеканал "Перший незалежний" раніше був відключений від супутникового мовлення.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів того ж дня було припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. Журналістів уже позбавили акредитації у Верховній Раді.
Створений колишніми співробітниками телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik, які потрапили під санкції, телеканал "Перший незалежний", який вперше вийшов в ефір 26 лютого, о 18:00, вже відключили від супутникового мовлення.