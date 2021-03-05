Гендиректор YouTube рассказала, когда Трампу вернут аккаунт

Бывший президент США Дональд Трамп сможет выкладывать ролики лишь после того, как его сторонники охладят свой пыл.

Видеохостинг YouTube готов разблокировать аккаунт Дональда Трампа, но лишь при одном условии. Генеральный директор компании Сюзан Войчицки озвучила его во время мероприятия, организованного Атлантическим советом, передает сайт CNN.

По ее словам, канал экс-президента США будет восстановлен, когда в США снизится риск насилия, связанный с политическим конфликтом после президентских выборов. YouTube будет оценивать угрозу по различным признакам, включая заявления правительственной власти, уровень готовности правоохранителей и насильственную риторику на платформе.

Представитель компании подчеркнула, что в свете последних событий сложно предсказать, когда Дональду Трампу вернут его аккаунт. Она обратила внимание на растущую угрозу нового нападения на Капитолий, ведь представители власти находятся в состоянии повышенной готовности после предупреждений ФБР, Министерства внутренней безопасности и полиции Капитолия США о возможных планах экстремистов.

Напомним, Дональда Трампа временно заблокировали на YouTube 12 января, согласно политике борьбы с подстрекательством к насилию. По той же причине республиканца забанили в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Как сообщалось, Дональд Трамп, тогда еще президент США, прокомментировал события в официальном аккаунте главы государства @POTUS. Он поделился планами запустить собственную платформу для общения со сторонниками и уже начал переговоры с несколькими сайтами.

"Я предсказывал, что так и произойдет. Twitter пошел все дальше и дальше в запрете свободы слова", – написал Трамп, но через несколько минут это сообщение удалили.

Позже глава Twitter Джек Дорси заявил, что решение о блокировке аккаунта Дональда Трампа было правильным, но может расколоть общество. По его мнению, руководству пришлось отреагировать на неординарные обстоятельства, однако принятые меры показали неспособность соцсети обеспечивать здоровое общение.