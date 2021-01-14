Решение блокировать Трампа было правильным, но создало прецедент, – глава Twitter

Джек Дорси считает, что блокировка пользователей в соцсетях может разделить общество.

Глава Twitter Джек Дорси считает, что решение о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа было правильным, однако создало "опасный прецедент", который может разделить общество.

Об этом Дорси написал в Twitter.

"Я считаю, что для Twitter это было правильным решением. Мы столкнулись с экстраординарным и неприемлемым обстоятельством, заставившим нас сосредоточить все наши действия на общественной безопасности. Вред в офлайне от высказываний в интернете очевиден, и это прежде всего движет нашей политикой", – отметил он.

Вместе с тем, Дорси заявил, что, не радуется решению о блокировке и считает, что это показывает неспособность соцсети обеспечивать здоровое общение.

"Я не испытываю чувство гордости за блокировку Трампа. Мы приняли это решение основываясь на самой достоверной информации, которая у нас была, об угрозах физической безопасности как в Twitter, так и за его пределами", – сообщил Дорси.

Он также отметил, что такие действия могут разделить общество.

"Необходимость предпринять эти действия фрагментирует общественное обсуждение. Они нас разделяют. И создают прецедент, который я считаю опасным: власть, которую отдельный человек или корпорация имеют над частью глобального общественного обсуждения", – считает Дорси.

Решение о блокировке аккаунта Трампа также приняли и другие крупные соцсети, в том числе Facebook и YouTube.

Дорси отметил, что это не было согласовано – компании сами решили так поступить или же вдохновились действиями других.

Напомним, Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Дональда Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Компания Facebook, владеющая Instagram, также решила заблокировать профили Трампа до конца его президентского срока,