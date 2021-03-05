Гендиректорка YouTube розповіла, коли Трампу повернуть аккаунт

Колишній президент США Дональд Трамп зможе викладати ролики лише після того, як його прихильники охолодять свій запал.

Відеохостинг YouTube готовий розблокувати аккаунт Дональда Трампа, але лише за однієї умови. Генеральна директорка компанії Сюзан Войчицькі озвучила його під час заходу, організованого Атлантичною радою, передає сайт CNN.

За її словами, канал екс-президента США буде відновлений, коли в США знизиться ризик насильства, пов'язаний з політичним конфліктом після президентських виборів. YouTube оцінюватиме загрозу за різними ознаками, враховуючи заяви урядової влади, рівень готовності правоохоронців і насильницьку риторику на платформі.

Представниця компанії підкреслила, що зважаючи на останні події важко передбачити, коли Дональду Трампу повернуть його аккаунт. Вона звернула увагу на зростання загрози нового нападу на Капітолій, адже представники влади знаходяться в стані підвищеної готовності після попереджень ФБР, Міністерства внутрішньої безпеки та поліції Капітолію США про можливі плани екстремістів.

Нагадаємо, Дональда Трампа тимчасово заблокували на YouTube 12 січня, згідно з політикою боротьби з підбурюванням до насильства. З тієї ж причини республіканця забанили в соціальних мережах Facebook, Instagram і Twitter.

Як повідомлялося, Дональд Трамп, тоді ще президент США, прокоментував події в офіційному акаунті глави держави @POTUS. Він поділився планами запустити власну платформу для спілкування з прихильниками і вже почав переговори з декількома сайтами.

"Я передбачав, що так і станеться. Twitter пішов все далі й далі в заборону свободи слова", — написав Трамп, але через кілька хвилин це повідомлення видалили.

Пізніше глава Twitter Джек Дорсі заявив, що рішення про блокування облікового запису Дональда Трампа було правильним, але може розколоти суспільство. На його думку, керівництву довелося відреагувати на неординарні обставини, однак вжиті заходи показали нездатність соцмережі забезпечувати здорове спілкування.