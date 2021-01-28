Запрещенный Елизаветой ІІ документальный фильм о ее семье, появился на YouTube

Запрет действует с 1972 года, и прежде чем фильм удалось удалить с видеосервиса, его просмотрели тысячи людей

Документальный фильм о королевской семье Великобритании был снят в 1969 году и был запрещен к показу лично королевой Елизаветой ІІ три года спустя. Права на него принадлежат компании ВВС, которая уважает желание монарха и не пускает его в эфир, однако фильм периодически всплывает в Сети. Об этом пишет Daily Mail.

В 2021 фильм появился на YouTube, и прежде чем ВВС удалось его удалить, картину успели посмотреть и, возможно, скачать несколько тысяч человек. Так что стоит ожидать его очередного появления в Сети.

[ + – ] Принц Филипп и королева Елизавета в самолете

110-минутный документальный фильм был снят с целью "приблизить" королевскую семью к народу, однако результатом королева оказалась недовольна и фильм больше никогда не появлялся на экранах. К тому же в нем есть и оскорбительные моменты. Например, во время ужина королева называет посла США "гориллой".

"Чрезвычайно трудно было сохранять невозмутимость, когда министр внутренних дел сказал мне: "Входит горилла", — говорит королева, — я сказала – это недоброе замечание, но дверь открылась и я увидела настоящую гориллу: у него было маленькое тело и длинные руки. Тяжело было сдержать смех".

Послом США в Великобритании в 1969 году был Уолтер Анненберг, но также это мог быть и предшественник Анненберга — Дэвид К. Э. Брюс, посланный в Лондон Джоном Ф. Кеннеди в 1961 году.

[ + – ] Обед королевской семьи

Также в фильме был показан пикник королевского семейства, встреча королевы с президентом Никсоном, то, как 21-летний принц Чарльз учится играть на виолончели и как принц Филипп стрижет газон и, ругаясь, гоняется за собаками.

В 2012-м году на выставке, посвященной Виндзорам, был показан 90-секундный отрывок из фильма.

На YouTube скандальную ленту загрузил новый пользователь под ником Филип Стрейнджуэйс, утверждающий, что он работает в загадочной организации HM Government Public Service Films.

[ + – ] Принц Чарльз учится играть на виолончели

История создания документального фильма широко освещена в третьем сезоне сериала "Корона", во время первой трансляции в 1969 году его посмотрели более 45 миллионов человек. И повседневная жизнь королевской семьи вызвала небывалый интерес, однако королева велела больше никогда его не показывать, потому что опасалась, что такая откровенность "уничтожит магию" в отношении королевской семьи.

Антрополог и эксперт по дикой природе Дэвид Аттенборо после премьеры фильма писал режиссеру, что они "убивают монархию" своей картиной.

"Вся организация зависит от мистики и вождя племени в своей хижине. Если кто-то из членов племени заглянет внутрь хижины, тогда вся система племени будет нарушена, и племя в конечном итоге распадется ", — утверждал Аттенборо.