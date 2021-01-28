YouTube забанил канал Дубинского с сотнями тысяч подписчиков за "нарушение правил сообщества"

О том, какие именно правила сообщества нарушил парламентарий, видеохостинг не сообщает. Не исключено, что блокировка аккаунта связана с санкциями Минфина США.

В четверг, 28 января, видеохостинг YouTube заблокировал канал депутата Верховной Рады из фракции партии "Слуга народа" Александра Дубинского. При попытке зайти на его канал пользователи натыкаются на надпись "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Фото: Скриншот

У Дубинского было более 350 тысяч подписчиков.

Как пишет "Деловая столица", ранее политик изменил адрес аккаунта с "youtube.com/c/DubinskyPro" на "youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg". Вероятно, он сделал это для того, чтобы в будущем юридически доказывать, что канал не его и на нем просто выходят видео с его участием.

По мнению общественного деятеля Виталия Шабунина, блокировка Дубинского в YouTube – прямое следствие санкций, которые ввел против него Минфин США.

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Пока что еще удается зайти на страницу политика в социальной сети Facebook.

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввели санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался и депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

Глава Офиса президента Ермак пообещал, что они со своей стороны сделают все, чтобы привлечь к ответственности виновных во вмешательстве в выборы США.

18 января Дубинский заявил, что не собирается выходить из фракции "Слуга народа", и если кто-то примет решение касательно его исключения из нее — "фракция будет обречена".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.

В свою очередь, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что факция "Слуга народа" поддержит исключение Дубинского.