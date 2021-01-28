Фракция "Слуга народа" поддержит исключение Дубинского, – нардеп Вениславский

Дубинского могут временно исключить из фракции.

У "Слуг народа" хватит голосов для исключения депутата Александра Дубинского из фракции. Об этом сказал в эфире "Еспресо.TV" народный депутат из этой фракции и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Я убежден, что санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. Наша фракция прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести, если не будет соответствующей реакции", – заявил он.

Вениславский пояснил, речь идет о том, чтобы временно исключить Дубинского из фракции. "Лично я буду голосовать за это", – заверил депутат.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался и депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

Глава Офиса президента Ермак пообещал, что они со своей стороны сделают все, чтобы привлечь к ответственности виновных во вмешательстве в выборы США.

18 января Дубинский заявил, что не собирается выходить из фракции "Слуга народа", и если кто-то примет решение касательно его исключения из нее — "фракция будет обречена".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.