Фракція "Слуга народу" підтримає виключення Дубінського, — нардеп Веніславський

Дубінського можуть тимчасово виключити з фракції.

У "Слуг народу" вистачить голосів для виключення депутата Олександра Дубінського з фракції. Про це сказав в ефірі "Еспресо.TV" народний депутат із цієї фракції та представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

"Я переконаний, що санкції проти пана Дубінського цілком обгрунтовані й мають достатню кількість доказів. Наша фракція прекрасно розуміє, до яких наслідків це може призвести, якщо не буде відповідної реакції", — заявив він.

Веніславський пояснив, йдеться про те, щоб тимчасово виключити Дубінського з фракції. "Особисто я буду голосувати за це", — запевнив депутат.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і 4 інтернет-ресурсів. Причиною стали плівки нардепа Андрія Деркача, які використовувалися для втручання у вибори президента США. Серед фізичних осіб опинився й депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Він назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

Глава Офісу президента Єрмак пообіцяв, що вони зі свого боку зроблять все, щоб притягнути до відповідальності винних у втручання у вибори США.

18 січня Дубінський заявив, що не збирається виходити з фракції "Слуга народу", і якщо хтось ухвалить рішення щодо його виключення з неї — "фракція буде приречена".

25 січня відбулися засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.