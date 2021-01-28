YouTube забанив канал Дубінського із сотнями тисяч підписників за "порушення правил спільноти"

Про те, які власне правила спільноти порушив парламентарій, відеохостинг не повідомляє. Не заперечують, що блокування облікового запису пов'язане із санкціями Мінфіну США.

У четвер, 28 січня, відеохостинг YouTube заблокував канал депутата Верховної Ради з фракції партії "Слуга народу" Олександра Дубінського. Під час спроби зайти на його канал користувачі натикаються на напис "Цей обліковий запис заблоковано за порушення правил спільноти YouTube".

Фото: Скриншот

У Дубінського було понад 350 тисяч передплатників.

Як пише "Деловая столица", раніше політик змінив адресу облікового запису з "youtube.com/c/DubinskyPro" на "youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg". Ймовірно, він зробив це для того, щоб у майбутньому юридично доводити, що канал не його і там просто виходять відео з його участю.

На думку громадського діяча Віталія Шабуніна, блокування Дубінського в YouTube — прямий наслідок санкцій, які ввів проти нього Мінфін США.

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Поки що ще вдається зайти на сторінку політика в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввели санкції проти 7 українців і 4 інтернет-ресурсів. Причиною стали плівки нардепа Андрія Деркача, які використовувалися для втручання у вибори президента США. Серед фізичних осіб виявився і депутат партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Він назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

Глава Офісу Президента Єрмак пообіцяв, що вони зі свого боку зроблять все, щоб притягнути до відповідальності винних у втручання у вибори США.

18 січня Дубінський заявив, що не збирається виходити з фракції "Слуга народу", і якщо хтось ухвалить рішення щодо його виключення з неї — "фракція буде приречена".

25 січня відбулися засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.

Зі свого боку, представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський заявив, що фракція "Слуга народу" підтримає виключення Дубінського.