"Може налякати або шокувати". YouTube обмежив доступ до фільму "Крим. Шлях на батьківщину"

Відеохостинг визнав фільм неприйнятним для "деяких аудиторій" глядачів.

Популярний відеохостинг YouTube ввів обмеження на доступ до документального фільму російського журналіста та телеведучого Андрія Кондрашова "Крим. Шлях на батьківщину".

Відповідна позначка з'явилася на обкладинці фільму, який можна подивитися на YouTube-каналі телеканалу "Росія-24".

"Цей контент, на думку учасників спільноти Youtube, містить матеріали, які можуть налякати або шокувати деяких користувачів", — сказано в попередженні для користувачів.

[ + – ] Повідомлення про обмеження доступу до фільму

Однак, власне фільм не видалений і за згодою користувача та за бажанням можна продовжити перегляд, така можливість для розміщення відеофайлів надається.

"Повнометражна документальна стрічка була задумана, щоб зберегти для історії кожен значущий епізод подій, що відбувалися в Криму навесні 2014 року. Зйомки тривали 8 місяців і охопили Севастополь і Форос, Сімферополь і Керч, Ялту й Бахчисарай; Феодосію, Джанкой, Алушту та ще десяток населених пунктів Криму. По гарячих слідах була записана велика розмова з Володимиром Путіним, а потім ще більше півсотні інтерв'ю", — сказано в описі до документального фільму.

Нагадаємо, 5 березня телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, які потрапили під санкції Ради національної безпеки й оборони, припинили свої трансляції на сервісі YouTube.

Відеохостинг YouTube готовий розблокувати аккаунт Дональда Трампа, але лише за однієї умови. Генеральний директор компанії Сьюзан Войчицькі озвучила її. За її словами, канал екс-президента США буде відновлений, коли в США знизиться ризик насильства, пов'язаний з політичним конфліктом після президентських виборів. YouTube оцінюватиме загрозу за різними ознаками, враховуючи заяви урядової влади, рівень готовності правоохоронців і насильницьку риторику на платформі.

Фокус повідомляв про те, що в Росії штрафуватимуть Twitter, Facebook і YouTube за блокування ЗМІ та громадян. Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який серед іншого запроваджує адміністративні штрафи для власників інформаційних ресурсів. Їх каратимуть за невиконання попередження про необхідність припинення протиправних дій.

Також ми писали, що заборонений Єлизаветою ІІ документальний фільм про її сім'ю, з'явився на YouTube.

У четвер, 28 січня, відеохостинг YouTube заблокував канал депутата Верховної Ради з фракції партії "Слуга народу" Олександра Дубінського за "порушення правил спільноти".