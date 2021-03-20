МЗС України відповів на указ Путіна, який зобов'язує українців продавати землю в Криму

Громадян України змусять продавати земельні ділянки в деяких районах Криму, щоб передати права росіянам.

20 березня в силу вступив указ, який забороняє українцям і іншим "іноземцям" володіти землею на окупованому півострові. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко прокоментував таке рішення в коментарі "Обозревателю".

За його словами, позбавлення українців права на володіння землею суперечить основним принципам міжнародного законодавства, тому власники зможуть повернути свої ділянки після повернення Криму. Уряд України обговорить указ Володимира Путіна в рамках проекту "Кримська платформа" в 2021 році.

"Заборона володіти землею в більшості районів Криму йде в руслі російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова", — підкреслив Ніколаєнко. — "Такі дії не залишаться без належної оцінки міжнародного співтовариства".

Згідно з документом, опублікованим на правовому порталі РФ, обмеження діють в 19 з 25 муніципальних утворень Криму, які оголосили прикордонними територіями. Наприклад, в список потрапили великі міста: Ялта, Керч, Євпаторія і Судак. Заборона також діє в 12 муніципалітетах міста Севастополь. Указ Володимира Путіна не торкнувся:

Сімферополь;

Джанкой;

Красноперекопськ;

Білогірський район;

Красногвардійський район;

Первомайський район.

Справа в тому, що земельний кодекс РФ забороняє іноземцям та іноземним компаніям володіти землею в прикордонних територіях, до яких окупаційна влада в минулому році приписала Крим. В Росреестра повідомили агентству РБК, що іноземці зобов'язані передати ділянки протягом року з моменту отримання прав на них, інакше майно примусово продадуть за рішенням суду громадянину Росії.

Раніше YouTube обмежив доступ до фільму російського телеведучого під назвою "Крим. Шлях на батьківщину", який розмістив телеканал "Росія-24". Відеохостинг попереджає, що на думку співтовариства, матеріали можуть "налякати або шокувати" користувачів. Втім, будь-який бажаючий може погодитися на такий ризик і подивитися фільм.