"Вам ніхто не давав слова!": Бутусов накинувся на Шуфрича у прямому ефірі (відео)

Інцидент стався після тривалої словесної суперечки. Розрізняти винуватців намагалися як інші учасники шоу, так і працівники студії.

У п'ятницю, 18 лютого, у прямому ефірі політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" сталася бійка між головним редактором видання "Цензор.нет" Юрієм Бутусовим та народним депутатом від "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем. Трансляція велася на YouTube.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Уточнимо, що інцидент стався після тривалої словесної суперечки, в результаті якої нардеп спочатку пішов зі студії, але через якийсь час повернувся.

Після цього обмін думками продовжився.

"Нестор Шуфрич, вам ніхто не давав слова! Закрийте рота", — сказав Бутусов.

У той самий момент Шуфрич розповідав, що в Україні винних встановлює суд.

"Савіку, зрадників встановлює суд. Я чудово розумів, куди я йду. Але знаєте чому я тут? Тому що Україна — це гарна велика держава. Де розмовляють українською, угорською і, зокрема, російською мовою. І я хочу, щоб вони знали правду...", — сказав Шуфрич.

Після цього на нього накинувся із кулаками Бутусов. Через кілька секунд до них підбігли працівники та гості студії. Після того, як їх вдалося розняти, всі повернулися на свої місця.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Зеленський заявив, що Бутусов отримав від ексначальника ГУР МО Василя Бурби дані про спецоперацію з упіймання "вагнерівців" і опублікував їх. Журналіст звинуватив главу держави у брехні. Головред "Цензора" у відповідь заявив, що глава держави "нічого не знає", а "управління країною під час війни — це не "Квартал". Проте згодом журналіст вибачився перед українцями за таку емоційну поведінку.

Фокус також писав, що згідно з розслідуванням журналістів "Схем", сім'я нардепа Шуфрича у 2019 році купила у Віктора Медведчука віллу в окупованому Криму та зареєструвала її за російським законодавством.