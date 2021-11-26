"Управління країною під час війни — це не квартал": Бутусов влаштував суперечку із Зеленським (відео)

Журналіст заявив, що слова президента про операцію щодо "вагнерівців" неправдиві та хибні. У полеміку довелося вступити і ведучій Наталі Мосейчук.

Під час другої частини пресмарафону президента Зеленського відбулася суперечка між головним редактором видання Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим та українським президентом. Про це стало відомо із трансляції Офісу президента.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Володимир Зеленський заявив, що Юрій Бутусов отримав дані про операцію щодо "вагнерівців" і опублікував їх. На що головний редактор Цензора заявив, що це все брехня і президент України має відповідати за свої слова. Після цього була ще одна суперечка, у яку втрутилася журналістка 1+1 Наталія Мосейчук.

"Ви людина, яка отримала інформацію від Бурби. Ви цю інформацію отримали та виклали. Це правда? Скажіть правду один раз", — сказав Зеленський.

"Я вам розповім зараз все детально. Ви повинні знати, бо ви нічого не знаєте і дуже багато брехні про зрив операції поширюєте. Усе, що ви кажете тут, неправда. Управління країною під час війни — це не квартал", — стверджував Бутусов.

За кілька хвилин словесна суперечка між головним редактором і президентом повторилася знову. До неї вже втрутилася журналістка з 1+1 Наталія Мосейчук, заявивши, що не можна так спілкуватися з главою держави.

"Я не можу підтримати цей тренд "мені соромно", цей квест. Тому що мені соромно за все, що зараз відбувається… Я не хочу цієї боротьби", — сказала Мосейчук.

Нагадаємо, Юрій Бутусов став першим, хто заявив про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців". Після цього довгий час Зеленський стверджував, що операції не було, а в Офісі президента твердили, що це вигадка. Але вже під час пресмарафону Зеленський пояснив, чому він заперечував наявність операції.