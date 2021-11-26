"Управление страной во время войны - это не квартал": Бутусов устроил перепалку с Зеленским (видео)

Журналист заявил, что слова президента об операции по "вагнеровцам" являются ложными. В полемику пришлось вступить и ведущей Наталье Мосейчук.

Во время второй части пресс-марафона президента Зеленского произошла словесная перепалка между главным редактором издания Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым и украинским президентом. Об этом стало известно из трансляции Офиса президента.

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Владимир Зеленский заявил, что Юрий Бутусов получил данные об операции по "вагнеровцам" и опубликовал их. На что главный редактор Цензора заявил, что это все ложь и президент Украины должен отвечать за свои слова. После этого была еще одна перепалка, в которую вмешалась журналист 1+1 Наталья Мосейчук.

"Вы человек, который получил информацию от Бурбы. Вы эту информацию получили и выложили. Это правда? Скажите правду один раз", — сказал Зеленский.

"Я вам расскажу сейчас все детально. Вы должны знать потому что вы ничего не знаете и очень много лжи о срыве операции распространяете. Все, что вы говорите тут неправда. … Управление страной во время войны — это не квартал", — утверждал Бутусов.

Спустя несколько минут словесная перепалка между главным редактором и президентом повторилась снова. В нее уже вмешалась журналист из 1+1 Наталья Мосейчук, заявив, что нельзя так общаться с главой государства.

"Я не могу поддержать этот тренд "мне стыдно", этот квест. Потому что мне стыдно за все, что сейчас происходит. … Я не хочу этой борьбы", — сказала Мосейчук.

Напомним, Юрий Бутусов стал первым, кто заявил о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцам". После этого долгое время Зеленский утверждал, что операции не было, а в Офисе президента твердили, что это выдумка. Но уже во время пресс-марафона Зеленский объяснил, почему он отрицал наличие операции.