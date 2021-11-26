"Меня такой руководитель ГУР не устраивает", - Зеленский о Бурбе и "вагнеровцах" (видео)

По словам президента бывший глава разведки Василий Бурба пытался поссорить Украину с Турцией и хотел удержаться в своем кресле.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона ответил на вопрос журналиста о своем отношении к Василию Бурбе. Об этом сообщается из видеотрансляции Офиса президента.

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По словам Зеленского, Бурба — это не разведчик, а сотрудник СБУ, который во время Майдана управлял блокировкой транспорта. Также он был бизнесменом, который зарабатывал деньги параллельно возглавляя Главное управление разведки Министерства обороны. Бурба отремонтировал дом рядом с дачей президента за 11 млн гривен. Также Василий Бурба приносил формулу вакцины для коронавируса.

По словам Зеленского, Бурба говорил о том, о чем он не имел права говорить. При этом в операцию по "вагнеровцам" Украину втянули. Потому что использовался самолет турецких авиалиний, об операции не должен был знать турецкий президент Эрдоган. Была вероятность захвата самолета "вагнеровцами".

"Я считаю, что это не наша операция. Мы не проводили эту операцию, нас в нее втянули", — заявил Зеленский.

Подытожил президент тем, что Бурба пытался устроить международный скандал, который бы поссорил Украину с Турцией, а также тем, что ему стыдно за провал операции.

Напомним, Bellingcat опубликовали расследование по операции задержания "вагнеровцев", офис генпрокуратуры взяли данные в расследование. При этом Бурба заявлял, что Ермак отложил началу операции от имени президента.