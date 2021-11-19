Действовал от имени Зеленского: Бурба рассказал, что операцию по "вагнеровцам" перенес Ермак

О переносе операции, рассказал бывший руководитель ГУР, он узнал в ходе визита в ОП, где должна была состояться встреча с президентом.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак приказал перенести спецоперацию по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказал эфире "Свобода слова Савика Шустера" бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Василий Бурба.

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"Нас было двое, это тот человек, который отвечал за нашу совместную работу от Службы безопасности. Поэтому мы с первым заместителем (главы СБУ Русланом Баранецким) прибыли в Офис президента Украины доложить об изменениях в обстановке по активному мероприятию", – начал рассказывать подробности Бурба.

К президенту им попасть не удалось. Все это происходило на финальной стадии спецоперации.

"Мы поднялись на 4-й этаж. Помощники сообщили, что с нами будет разговаривать глава ОП (Андрей Ермак). Мы провели разговор, нас было трое: я Баранецкий и Ермак. Состоялся доклад об изменении обстановки по следующему этапу. Это был плановый доклад, который мы делали по совместной операции в течение некоторого времени", – пояснил экс-глава ГУР МО.

Бурба получил указание перенести финальный этап.

"Я получил ответ, что это указание президента, то есть лицо, которое было делегировано и перед этим присутствовало, сообщило, что это – команда президента", – сказал Бурба и добавил, что письменного указания не было.

Ермака, по словам Бурбы, слышал доклады о спецоперации и его делегировал лично президент Украины.

"По моему субъективному мнению, операцию уже нельзя было переносить. Именно перенос – это один из вариантов, почему у нас случился провал", – заключил он.

Напомним, что Бурба за несколько часов до начала эфира програмы "Свобода слова Савика Шустера" получил повестку в СБУ. Но он успел рассказать о "вагнергейте".

Фокус писал об открытии уголовного производства по факту утечки документов о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

17 ноября вышло расследование Bellingcat об операции по задержанию "вагнеровцев". Бурба заявил авторам материала, что отложить спецоперацию попросил Ермак.