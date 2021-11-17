Отложить начало операции по "вагнеровцам" распорядился глава ОП Ермак, - Бурба для Bellingcat

По словам бывшего руководителя ГУР, решение о переносе захвата боевиков было принято из-за опасений, что это сорвет режим тишины на Донбассе.

Отложить проведение операции по захвату боевиков российской ЧВК "Вагнера", вследствие чего тех задержали сотрудники КГБ Беларуси в Минске, предложил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом рассказал расследователям организации Bellingcat Василий Бурба, который руководил Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в момент проведения операции по "вагнеровцам".

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Так, по словам Бурбы, Ермак предложил сдвинуть начало операции на неделю. Произошло это на фоне достижения соглашения между Украиной и подконтрольным Росси сепаратистами о прекращении огня на Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля 2020 года. Бурба утверждает, что в Офисе президента опасались отмены этого соглашения из-за задержания "вагнеровцев".

Тогдашний руководитель ГУР, по его же словам, заявил, что перенос операции на неделю невозможен по той причине, что боевики или же контрразведывательные службы Беларуси и РФ могли заподозрить что-то неладное. Бурба рассказал, что Офис президента пошел навстречу и предложил сократить задержку операции до четырех дней. Начаться она должна была 29 июля 2020 года.

Примечательно что, по словам Бурбы, поначалу офицеры, курировавшие операцию, могли напрямую общаться с президентом Владимиром Зеленским, однако в день, когда Ермак сообщил им о необходимости перенести вылет, глава государства "был занят".

Впрочем, в Bellingcat подчеркивают, что они не смогли проверить достоверность этих разговоров, а в Офисе президента отказались предоставлять комментарии по этому вопросу.

Впоследствии команде ГУР удалось перебронировать билеты для "вагнеровцев" на 30 июля.

Однако, отмечают в Bellingcat, когда автобус с 33 наемниками ЧВК "Вагнера" уже ехал в Беларусь там уже была напряженная ситуация: на 9 августа были назначены выборы президента и Александр Лукашенко "опасался врагов со всех сторон".

29 июля стало известно, что всех наемников задержали сотрудники КГБ. Беларусская сторона считала, что боевики приехали в Минск для "дестабилизации ситуации перед выборами".

Еще 3 августа, предполагают расследователи, Кремль не знал о ситуации, в которой оказались наемники, поскольку те заявляли, что задержанные являются сотрудниками частной охранной компании, "ехавшими в командировку через Минск" и "просто пропустившими свой рейс".

Впрочем, руководитель Совета безопасности Беларуси Андрей Равков тогда подвергал эти слова сомнениям, утверждая, что "ни одна российская ЧВК не будет организовывать поездку в третью страну через Беларусь, если ее кураторы — "из ФСБ или ГРУ" — сперва не свяжутся со своими минскими коллегами".

3 августа генпрокурор Украины направила в Беларусь запрос о временном аресте 28 из 33 задержанных наемников. 5 августа запрос о передаче им 32 россиян направила и РФ. Однако 14 августа стало известно, что Беларусь удовлетворила просьбу Москвы, а не Киева.

Отметим, в расследовании Bellingcat также указывается, что ГУР Минобороны начало операцию еще в 2018 году. Ее целью было приземление самолета в Киеве с целью захвата "вагнеровцев".

Летом 2020 года, вскоре после провала операции, ряд украинских блогеров и журналистов сообщили, что план сорвался по вине представителей Офиса президента. Впрочем, у Зеленского эту информацию отрицали, как и сам факт проведения операции.