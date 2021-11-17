Операция по задержанию "вагнеровцев" готовилась еще в сентябре 2019, — Bellingcat

Журналисты утверждают, что Владимир Зеленский впервые узнал о планах по захвату наемников лишь 15 июня 2020 года.

17 ноября организация Bellingcat обнародовала их расследование о спецоперации по задержанию 33 боевиков российской ЧВК "Вагнера", которую проводили украинские спецслужбы. Журналисты утверждают, что работу над этой операцией начали еще в 2018 году, однако задокументированные следы ее проведения удалось найти лишь датированные сентябрем 2019 года.

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Единственной целью спецоперации, по информации расследователей, было аварийное приземление самолета в Киеве с целью захватить боевиков. В опубликованном материале детально расписывается процесс сбора и подготовки украинских спецслужб — в частности Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны и Службы безопасности Украины — к задержанию "вагнеровцев".

Расследователи утверждают, что операция началась еще в 2018 году как кампания по сбору разведданных ГУР. К концу 2019 года проект приобрел более амбициозный оборот. К началу 2020 года он превратился в операцию, целью которой были сотни бывших наемников, бездействующих во время изоляции из-за COVID-19 в своих родных городах и деревнях по всей России.

Сообщается, что к сентябрю 2019 года сотрудники ГУР собрали исходные личные данные, включая текущий статус занятости, местонахождение и контактные данные, более двух тысяч бывших наемников.

В Bellingcat утверждают, что для сбора информации о боевиках была создана фейковая личность, которую знали под псевдонимом "Сергей Петрович". Оперативник, который исполнял эту роль, хорошо разбирался в конфликте на Донбассе, а также в жаргоне и культурных отсылках, используемых российскими наемниками. Он, выступая в роли фиктивного вербовщика и куратора проекта, проводил "собеседования" с российскими наемниками, тем самым получая от них самих информацию об их заслугах.

По информации журналистов, в конце 2019-начале 2020 года ряд сотрудников СБУ перешли на работу в ГУР и "под их влиянием спецоперация приобрела более конкретные и даже более амбициозные очертания".

"Задача заключалась в том, чтобы заманить, задержать и привлечь к ответственности основную группу из нескольких десятков наемников. На этом этапе СБУ участвовала в планировании проекта с целью составления короткого списка целей, чьи предполагаемые преступления могли быть достаточно обоснованы и, соответственно, с высокой долей вероятности были бы осуждены в суде", — рассказывают в Bellingcat.

Журналисты утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский впервые узнал о спецоперации 15 июня 2020 года во время одного из брифингов. Сообщается, что глава государства "в целом одобрил" операцию и попросил предоставить ему более детальный план.

Ряд бывших украинских офицеров сообщил Bellingcat, что изначально планировалось захватить 33 наемника. Отправной точкой полета боевиков должен был стать Минск из-за того, что коммерческие рейсы из РФ во время локдауна в 2020 году не совершались.

25 июля автобус с российскими наемниками пересек границу с Беларусью. После этого, по информации расследователей, было принято "спорное решение" отложить активную часть операции на несколько дней, после которой "вагнеровцы" и были задержаны КГБ Беларуси.

Напомним, 29 июля 2020 года в Минске были задержаны 33 боевика, которые, по утверждению белорусских силовиков, прибыли в страну для раскачивания ситуации перед президентскими выборами. Позже Офис генпрокурора Украины заявил, что некоторые из задержанных воевали на стороне сепаратистов на Донбассе. Украинская сторона попросила выдать 28 из задержанных лиц. Однако уже 14 августа стало известно, что почти всех задержанных передали России.

Спустя время ряд украинских журналистов и блогеров заявили, что этих боевиков хотели захватить в Киеве после посадки там их самолета, однако операцию отменили после "совещания в Офисе президента". В администрации Зеленского эту информацию и причастность к срыву операции отрицали.

В декабре прошлого года болгарский журналист и главный расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что Украина планировала задержать российских боевиков в рамках спецоперации, которая провалилась из-за политического решения, принятого в Киеве, "на уровне президентской институции". Тогда же участник проекта заявил, что Bellingcat готовит расследование инцидента, обнародование которого впоследствии переносилось практически полгода.

В 2021 году начала работать временная следственная комиссия (ВСК, ТСК) Верховной Рады Украины, которая, среди прочего, расследовала и историю с "вагнеровцами". 10 сентября ее руководитель и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в ходе брифинга заявляла, что это была не "спецоперация", а "спецмероприятие", которое якобы началось лишь в июле 2020 года.