"Пытались выманить бойцов ЧВК из РФ", - Безуглая о результатах работы ТСК по "вагнеровцам"

Руководитель ТСК уверяет, что спецоперация по посадке самолета с "вагнеровцами" в Киеве не планировалась. При этом "спецмероприятие" СБУ начала в июле 2020-го.

В пятницу, 10 сентября, состоялось очередное заседание временной следственной комиссии (ТСК) по кейсу "срыва спецоперации по задержанию бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера". В ходе пресс-брифинга глава ТСК и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая рассказала о результатах работы комиссии.

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Так, парламентарий подчеркнула, что большинство материалов расследования являются секретными и не могут быть обнародованы для широкой общественности.

"Но я могу ответить на ряд вопросов. Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое [было] в рамках постоянной работы непосредственно Главного управления разведки [Минобороны Украины] по документированию, по сбору информации касательно лиц, причастных к агрессии со стороны РФ, действий в ОРДЛО и так далее", — рассказала Безуглая.

Глава ТСК сообщила, что в 2018 году в рамках этой работы был открыт новый этап, а именно "изучение вопроса ЧВК и причастных к ним лиц, которые участвуют в вооруженной агрессии на востоке Украины".

"С 2014 года ведется сбор информации касательно лиц, причастных к агрессии РФ. С 2018 года начался новый этап документирования, в ходе которого был создан фейковый сайт, на котором сотрудники ГУР вели собеседования для того, чтобы узнавать, как работают ЧВК и кто в них участвует. В этом и была цель специального разведывательного мероприятия. Оно завершилось 6 июля 2020 года", — подчеркнула Безуглая.

Впрочем, по словам нардепа, в том же месяце к ГУР обратились сотрудники СБУ с идеей использовать собранную информацию о боевиках ЧВК.

"А именно попробовать вытащить часть лиц, которые участвовали в вооруженных конфликтах, из территории РФ на территорию Украины. В июле 2020 года по инициативе СБУ было начато специальное мероприятие для того, чтобы вытащить определенное количество лиц из территории РФ", — сказала Безуглая.

Учитывая эти сведения, подчеркнула глава ТСК, пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать эту операцию в 2018, как он ранее заявлял.

"Далее в июле СБУ передали информацию. Отобрали несколько десятков тех, кто представляет оперативный интерес. Из этих нескольких десятков в дальнейшем отобрали 33 человека. По предварительной информации, среди этой группы были лица, которые могли быть свидетелями катастрофы Boeing МН-17", — рассказала Безуглая.

Основным сценарием реализации плана, по словам парламентария, был самолет из Москвы в Стамбул. Впрочем, отметила она, из-за сложной ситуации с коронавирусными ограничениями этот маршрут решили заменить на рейс из Минска в Стамбул.

"Не было предусмотрено принудительной посадки или чего-то такого. Основной сценарий предусматривал задержание "вагнеровцев" в рамках международной правовой операции", — отметила Безуглая.

Нардеп подчеркнула, что это было исключительно украинское мероприятие и расчет был на то, что по прибытию в Стамбул их задержали бы местные силовики, поскольку некоторые из этих 33 боевиков участвовали в войне в Сирии.

Также глава ТСК заверила, что всю информацию по кейсу "вагнеровцев", которая не является секретной, вскоре будет обнародована.

[ + – ] Брифинг главы ТСК Безуглой касательно расследования по "вагнеровцам"

Напомним, группу бойцов ЧВК "Вагнера" задержали под Минском 29 июля 2020 года. Впоследствии боевиков передали российским спецслужбам. В августе того года ряд журналистов и блогеров начал распространять информацию о том, что украинская сторона собиралась провернуть спецоперацию по захвату "вагнеровцев", посадив самолет с ними в Киеве, однако план сорвался по вине главы Офиса президента Андрея Ермака. Позже и президент Владимир Зеленский и представители его команды заявляли, что такая спецоперация не планировалась.