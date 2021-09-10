"Пытались выманить бойцов ЧВК из РФ", - Безуглая о результатах работы ТСК по "вагнеровцам"
Руководитель ТСК уверяет, что спецоперация по посадке самолета с "вагнеровцами" в Киеве не планировалась. При этом "спецмероприятие" СБУ начала в июле 2020-го.
В пятницу, 10 сентября, состоялось очередное заседание временной следственной комиссии (ТСК) по кейсу "срыва спецоперации по задержанию бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера". В ходе пресс-брифинга глава ТСК и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая рассказала о результатах работы комиссии.
Так, парламентарий подчеркнула, что большинство материалов расследования являются секретными и не могут быть обнародованы для широкой общественности.
"Но я могу ответить на ряд вопросов. Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое [было] в рамках постоянной работы непосредственно Главного управления разведки [Минобороны Украины] по документированию, по сбору информации касательно лиц, причастных к агрессии со стороны РФ, действий в ОРДЛО и так далее", — рассказала Безуглая.
Глава ТСК сообщила, что в 2018 году в рамках этой работы был открыт новый этап, а именно "изучение вопроса ЧВК и причастных к ним лиц, которые участвуют в вооруженной агрессии на востоке Украины".
"С 2014 года ведется сбор информации касательно лиц, причастных к агрессии РФ. С 2018 года начался новый этап документирования, в ходе которого был создан фейковый сайт, на котором сотрудники ГУР вели собеседования для того, чтобы узнавать, как работают ЧВК и кто в них участвует. В этом и была цель специального разведывательного мероприятия. Оно завершилось 6 июля 2020 года", — подчеркнула Безуглая.
Впрочем, по словам нардепа, в том же месяце к ГУР обратились сотрудники СБУ с идеей использовать собранную информацию о боевиках ЧВК.
"А именно попробовать вытащить часть лиц, которые участвовали в вооруженных конфликтах, из территории РФ на территорию Украины. В июле 2020 года по инициативе СБУ было начато специальное мероприятие для того, чтобы вытащить определенное количество лиц из территории РФ", — сказала Безуглая.
Учитывая эти сведения, подчеркнула глава ТСК, пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать эту операцию в 2018, как он ранее заявлял.
"Далее в июле СБУ передали информацию. Отобрали несколько десятков тех, кто представляет оперативный интерес. Из этих нескольких десятков в дальнейшем отобрали 33 человека. По предварительной информации, среди этой группы были лица, которые могли быть свидетелями катастрофы Boeing МН-17", — рассказала Безуглая.
Основным сценарием реализации плана, по словам парламентария, был самолет из Москвы в Стамбул. Впрочем, отметила она, из-за сложной ситуации с коронавирусными ограничениями этот маршрут решили заменить на рейс из Минска в Стамбул.
"Не было предусмотрено принудительной посадки или чего-то такого. Основной сценарий предусматривал задержание "вагнеровцев" в рамках международной правовой операции", — отметила Безуглая.
Нардеп подчеркнула, что это было исключительно украинское мероприятие и расчет был на то, что по прибытию в Стамбул их задержали бы местные силовики, поскольку некоторые из этих 33 боевиков участвовали в войне в Сирии.
Также глава ТСК заверила, что всю информацию по кейсу "вагнеровцев", которая не является секретной, вскоре будет обнародована.
Напомним, группу бойцов ЧВК "Вагнера" задержали под Минском 29 июля 2020 года. Впоследствии боевиков передали российским спецслужбам. В августе того года ряд журналистов и блогеров начал распространять информацию о том, что украинская сторона собиралась провернуть спецоперацию по захвату "вагнеровцев", посадив самолет с ними в Киеве, однако план сорвался по вине главы Офиса президента Андрея Ермака. Позже и президент Владимир Зеленский и представители его команды заявляли, что такая спецоперация не планировалась.