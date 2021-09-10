"Намагалися виманити бійців ПВК з РФ", — Безугла про результати роботи ТСК щодо "вагнерівців"

Керівниця ТСК запевняє, що спецоперація з посадки літака з "вагнерівцями" в Києві не планувалася. При цьому "спецзахід" СБУ почала в липні 2020-го.

У п'ятницю, 10 вересня, відбулося чергове засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) з кейсу "зриву спецоперації із затримання бійців приватної військової компанії (ПВК) Вагнера". У процесі пресбрифінгу глава ТСК і нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла розповіла про результати роботи комісії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, парламентарій підкреслила, що більшість матеріалів розслідування є секретними і не можуть бути оприлюднені для широкого загалу.

"Але я можу відповісти на низку питань. Безпосередньо санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з "вагнерівцями" в Україні не було. Але був спеціальний розвідувальний захід, який [був] у межах постійної роботи безпосередньо Головного управління розвідки [Міноборони України] з документування, зі збору інформації щодо осіб, причетних до агресії з боку РФ, дій в ОРДЛО і так далі", — розповіла Безугла.

Глава ТСК повідомила, що в 2018 році в межах цієї роботи був відкритий новий етап, а саме "вивчення питання ПВК і причетних до них осіб, які беруть участь у збройній агресії на сході України".

"З 2014 року ведеться збір інформації щодо осіб, причетних до агресії РФ. З 2018 року розпочався новий етап документування, в процесі якого був створений фейковий сайт, на якому співробітники ГУР вели співбесіди для того, щоб дізнаватися, як працюють ПВК і хто в них бере участь. У цьому і була мета спеціального розвідувального заходу. Він завершився 6 липня 2020 року", — підкреслила Безугла.

Утім, за словами нардепки, в тому ж місяці до ГУР звернулися співробітники СБУ з ідеєю використовувати зібрану інформацію про бойовиків ПВК.

"А саме спробувати витягти частину осіб, які брали участь у збройних конфліктах, із території РФ на територію України. У липні 2020 року за ініціативою СБУ був розпочатий спеціальний захід для того, щоб витягнути певну кількість осіб із території РФ", — сказала Безугла.

З огляду на ці відомості, підкреслила глава ТСК, п'ятий президент України Петро Порошенко не міг санкціонувати цю операцію в 2018, як він раніше заявляв.

"Далі в липні СБУ передали інформацію. Відібрали декілька десятків тих, хто представляє оперативний інтерес. З цих кількох десятків надалі відібрали 33 людини. За попередньою інформацією, серед цієї групи були особи, які могли бути свідками катастрофи Boeing МН-17", — розповіла Безугла.

Основним сценарієм реалізації плану, за словами парламентарія, був літак із Москви до Стамбулу. Утім, зазначила вона, через складну ситуацію з коронавірусними обмеженнями цей маршрут вирішили замінити на рейс із Мінська в Стамбул.

"Не була передбачена примусова посадка або щось таке. Основний сценарій передбачав затримання "вагнерівців" у межах міжнародної правової операції", — зазначила Безугла.

Нардепка підкреслила, що це був виключно український захід і розрахунок був на те, що після прибуття в Стамбул їх затримали б місцеві силовики, оскільки деякі з цих 33 бойовиків брали участь у війні в Сирії. Усього ж, за словами Безуглої, близько 28 з них брали участь у різних бойових діях.

"З таким бекграундом їх затримали б у будь-якій цивілізованій країні. Крім Росії. Тут у комісії виникли питання щодо недоліків планування. Тому що це виглядає як план, але він міг би бути більш ретельним", — заявила Безугла.

Глава ТСК запевнила, що українська сторона, плануючи спецзахід, розглядала варіант примусової посадки літака, але це був "план G", який силовики не мали наміру втілювати в життя.

"Хочу зробити акцент, що деталі [цього спецзаходу] стали відомі Російській Федерації, очевидно, ще не етапі збору інформації", — зазначила Безугла.

Також глава ТСК запевнила, що вся інформація щодо кейсу ПВК "Вагнера", яка не є секретною, незабаром буде оприлюднена.

[ + – ] Брифінг голови ТСК Безуглої щодо розслідування щодо "вагнерівців"

Нагадаємо, групу бійців ПВК "Вагнера" затримали під Мінськом 29 липня 2020 року. Згодом бойовиків передали російським спецслужбам. У серпні того року низка журналістів і блогерів почали поширювати інформацію про те, що українська сторона збиралася провернути спецоперацію із захоплення "вагнерівців", посадивши літак із ними в Києві, проте план зірвався з вини голови Офісу президента Андрія Єрмака. Пізніше і президент Володимир Зеленський, і представники його команди заявляли, що така спецоперація не планувалася.