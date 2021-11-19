"Вагнергейт". Бурбу вызвали на допрос в СБУ после расследования Bellingcat (видео)

Бывший руководитель ГУР должен был участвовать в прямом эфире, но за несколько часов до этого он получил повестку от СБУ.

Бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбу вызвали на допрос в Службу безопасности Украины после выхода расследования Bellingcat о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". Об этом сказал в эфире программы "Свобода Слова" 19 ноября ее ведущий Савик Шустер.

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По его словам, Бурба должен был быть в прямом эфире, но за несколько часов он получил из СБУ уведомление о вызове на допрос. Шустер показал копию повестки.

[ + – ] Повестка в СБУ, которую получил Бурба Фото: Скриншот

"Вам необходимо явиться 19 ноября 2021 года в 17.00 в кабинет №706 в главное следственное управление СБУ", – говорится в повестке.

Бурба приехал в студию раньше, ему удалось донести позицию по "вагнергейту". Участвовать в программе Бурба не смог.

Фокус сообщал, что расследователи Bellingcat опубликовали материал о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" 17 ноября.

Бурба рассказал авторам материала подробности срыва операции. По его словам, начало спецоперации отложили по решению главы Офиса президента Андрея Ермака. Он опасался срыва режима прекращения огня на Донбассе.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обещала изучить расследование Bellingcat и добавить к материалам дела.