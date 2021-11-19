"Вагнергейт". Бурбу викликали на допит у СБУ після розслідування Bellingcat (відео)

Колишній керівник ГУР мав брати участь у прямому ефірі, але за кілька годин до цього він отримав повістку від СБУ.

Колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурбу викликали на допит до Служби безпеки України після виходу розслідування Bellingcat про спецоперацію із затримання найманців ПВК "Вагнера". Про це сказав в ефірі програми "Свобода Слова" 19 листопада її ведучий Савік Шустер.

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За його словами, Бурба мав бути у прямому ефірі, але за кілька годин він отримав із СБУ повідомлення про виклик на допит. Шустер показав копію повістки.

[ + – ] Повістка в СБУ, яку отримав Бурба Фото: Скриншот

"Вам необхідно з'явитися 19 листопада 2021 року о 17.00 в кабінет №706 до головного слідчого управління СБУ", – йдеться в повістці.

Бурба приїхав у студію раніше, йому вдалося донести позицію щодо "вагнергейту". Брати участь у програмі Бурба не зміг.

Фокус повідомляв, що розслідувачі Bellingcat опублікували матеріал про спецоперацію із затримання "вагнерівців" 17 листопада.

Бурба розповів авторам матеріалу подробиці зриву операції. За його словами, початок спецоперації відклали за рішенням голови Офісу президента Андрія Єрмака. Він побоювався зриву режиму припинення вогню на Донбасі.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова обіцяла вивчити розслідування Bellingcat та додати до матеріалів справи.