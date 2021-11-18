"Долучатиметься до справи", — Венедіктова про розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців"

За словами генеральної прокурорки, всі матеріали та розслідування, які роблять журналісти, вивчаються, а потім додаються до справ.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці вивчать матеріали розслідування Bellingcat у справі "вагнерівців". Про це повідомляє "Укрінформ".

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За словами Венедіктової, всі матеріали, які роблять журналісти, всі розслідування завжди вивчаються та додаються до розслідувань.

"Звичайно, всі матеріали, які роблять журналісти, всі розслідування, які ми проводимо, нами завжди ретельно вивчаються та завжди долучаються до справ. Тому вивчатимуться, долучатимуться", — заявила генпрокурорка.

При цьому правоохоронці порушили вже кілька справ, які нині всі об'єднані та ведуться в ДБР. Розслідування триває ще з літа 2020 року. А на запитання, чи можливий допит у справі "вагнерівців" голови ОП Андрія Єрмака, Венедіктова заявила, що з цим моментом краще звернутися до ДБР.

Нагадаємо, вчора, 17 листопада, розслідувачі Bellingcat випустили частину розслідування про спецоперацію щодо ПВК "Вагнера". У ній зазначається, що відкласти початок спецоперації, за словами Бурби, розпорядився голова ОП Андрій Єрмак. Це рішення було ухвалене через побоювання зриву режиму припинення вогню на Донбасі. Проте розслідувачі не змогли перевірити достовірність слів Бурби.

Бойовиків вдалося виманити українським спецслужбам із РФ, створивши клон раніше існуючої ПВК "МАР". Саму операцію розпочали планувати ще у вересні 2019 року.

29 липня 2020 року в Мінську було затримано 33 бойовики, які, за твердженням білоруських спецслужб, прибули до Білорусі для розгойдування ситуації. Пізніше Офіс генпрокурора України заявив, що деякі з затриманих воювали на боці російських окупаційних формувань на Донбасі. Українська сторона попросила видати 28 із затриманих осіб, але за кілька тижнів їх передали Росії.