Bellingcat розкрила деталі того, як ГУР вдалося виманити "вагнерівців" із Росії

Українські розвідники створили клони сайтів чинної раніше ПВК "МАР" та компанії "Роснафта", щоб виманити "вагнерівців".

Головне управління розвідки Міноборони України використало оголошення про найм на охорону об'єктів російської нафтової компанії "Роснафта" на Близькому Сході, щоб виманити бойовиків ПВК "Вагнера", операцію із затримання яких готували українські спецслужби. Про це йдеться в першій частині розслідування Bellingcat із затримання 33 найманців цієї ПВК.

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Приватні охоронні компанії з Росії укладали контракти з нафтовими компаніями в Сирії, а в Іраку свердловини "Роснафти" були близько до лінії фронту, тому потребували охорони. Автори матеріалу зазначили, що до кінця 2019 року ПВК Вагнера стала "ексклюзивною маріонетковою армією", яку Росія використала на міжнародному рівні.

Завдання для бойовиків мало виглядати законно, правдоподібно і відповідати інтересам Росії, щоб не викликати підозр у замовників, наголосили розслідувачі. Тому було вирішено зареєструвати доменне ім'я office-rosneft.org для листування з кандидатами.

Обрали іншу ПВК

ГУР Міноборони відтворило сайт ПВК "МАР", що припинила діяльність – chvk-mar.org. Вихідний сайт цієї ПВК був chvk-mar.ru. Цю компанію створили у Санкт-Петербурзі у 2012 році. Найманці цієї компанії кілька разів брали участь у боях на сході України "на користь російської держави" у 2014 році. Самопроголошений "уряд ДНР" навіть похвалив бойовиків за "доставку гуманітарної допомоги".

Cайт ПВК "МАР" був активний до кінця 2019 року. На ньому говорилося, що компанія захищатиме інтереси держави та виконуватиме завдання там, де армія не може діяти на законних підставах.

Bellingcat проаналізувала історії DNS доменних імен chvk-mar.org та office-rosneft.org. З'ясувалося, що вони були зареєстровані у вересні 2019 року. Незабаром після цього з'явилося перше оголошення про найм на роботу.

Засновник ПВК "МАР" Олександр Марущенко заявляв про розміщення на Донбасі 70 осіб та бажання відправити найманців до Сирії та Лівії. Як вказали в Bellingcat, обіцянки Марущенка зробили ПВК "МАР" популярною серед найманців. Інші міжнародні розслідувальні групи, зокрема Conflict Intelligence Team, говорили, що ПВК "МАР" — це фікція. У соцмережах були скарги на те, що за вказаним контактним телефоном та адресою електронної пошти не відповідають на запити про прийом на роботу.

"Сергій Петрович"

Українські розвідники завербували куратора проєкту від спецслужб РФ – чоловіка, який розбирався в конфлікті на Донбасі під псевдонімом "Сергій Петрович". Іншим важливим персонажем став завербований українською розвідкою в ДНР офіцер російського ГРУ. Він повернувся до Росії і вийшов на пенсію у 2019 році. Українські розвідники просили його знайти роботу в Збройних силах Росії.

Від імені менеджера "Роснафти" найманцям повідомили, що "Сергій Петрович" 2 червня 2020 року загинув у бою під час відрядження до Сирії. Після цього два тижні 180 новобранців вирішували, як це вплине на перспективи їхнього працевлаштування. "Петровича" змінив "Артур Павлович". ГУР Міноборони вирішило, щоб "Павлович" базувався не в Сирії, а у Венесуелі, де "Роснафта" теж добувала нафту.

ГУР підробило телефонний номер "Павловичем" за допомогою програми для зміни ідентифікатора абонента. Його номер належав консульській службі посольства Росії у столиці Венесуели Каракасі.

[ + – ] Телефон консульської служби посольства РФ у Венесуелі

Фокус уже писав, що над операцією із затримання "вагнерівців" почали працювати у вересні 2019 року. За інформацією розслідувачів, президент України Володимир Зеленський дізнався про спецоперацію вперше 15 червня минулого року.

Керівниця тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді України та нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла стверджувала, що це була не "спецоперація", а "спецзахід", який розпочали в липні 2020 року.

Наприкінці липня минулого року в Мінську затримали 33 найманців. У Білорусі говорили, що вони прибули до країни, аби організувати заворушення перед виборами президента. В Офісі генпрокурора України говорили, що деякі з цих найманців брали участь у бойових діях на Донбасі на боці терористів.