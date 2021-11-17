Bellingcat раскрыла детали того, как ГУР удалось выманить "вагнеровцев" из России

Украинские разведчики создали клоны сайтов существовавшей ранее ЧВК "МАР" и компании "Роснефть", чтобы выманить "вагнеровцев".

Главное управление разведки Минобороны Украины использовало объявления о найме на охрану объектов российской нефтяной компании "Роснефть" на Ближнем Востоке, чтобы выманить боевиков ЧВК "Вагнера", операцию по задержанию которых готовили украинские спецслужбы. Об этом говорится в первой части расследования Bellingcat по задержанию 33 наемников этой ЧВК.

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Частные охранные компании из России заключали контракты с нефтяными компаниями в Сирии, а в Ираке скважины "Роснефти" были близко к линии фронта, поэтому нуждались в охране. Авторы материала отметили, что к концу 2019 года ЧВК Вагнера стала "эксклюзивной марионеточной армией", которую Россия использовала на международном уровне.

Задание для боевиков должно было выглядеть законно, правдоподобно и отвечать интересам России, чтобы не вызвать подозрений у заказчиков, подчеркнули расследователи. Поэтому было решено зарегистрировать доменное имя office-rosneft.org для переписки с кандидатами.

Выбрали другую ЧВК

ГУР Минобороны воспроизвела сайт прекратившей деятельность ЧВК "МАР" – chvk-mar.org. Исходный веб-сайт этой ЧВК был chvk-mar.ru. Эту компанию создали в Санкт-Петербурге в 2012 году. Наемники этой компании несколько раз участвовали в боях на востоке Украины "в интересах российского государства" в 2014 году. Самопровозглашенное "правительство ДНР" даже похвалило боевиков за "доставку гуманитарной помощи".

Cайт ЧВК "МАР" был активен до конца 2019 года. На нем говорилось, что компания будет защищать интересы государства и выполнять задачи там, где армия не может действовать на законных основаниях.

Bellingcat проанализировала истории DNS доменных имен chvk-mar.org и office-rosneft.org.Выяснилось, что они были зарегистрированы в сентябре 2019 года. Вскоре после этого появилось первое объявление о найме на работу.

Основатель ЧВК "МАР" Александр Марущенко заявлял о размещении на Донбассе 70 человек и желании отправить наемников в Сирию и Ливию. Как указали в Bellingcat, обещания Марущенко сделали ЧВК "МАР" популярной в среде наемников. Другие международные расследовательские группы, в частности, Conflict Intelligence Team, говорили, что ЧВК "МАР" – это фикция. В соцсетях были жалобы на то, что по указанному контактному телефону и адресу электронной почты не отвечают на запросы о приеме на работу.

"Сергей Петрович"

Украинские разведчики завербовали куратора проекта от спецслужб РФ – человека, который разбирался в конфликте на Донбассе под псевдонимом "Сергей Петрович". Другим важным персонажем стал завербованный украинской разведкой в "ДНР" офицер российского ГРУ. Он вернулся в Россию и вышел на пенсию в 2019 году. Украинские разведчики просили его найти работу в Вооруженных силах России.

От имени менеджера "Роснефти" наемникам сообщили, что "Сергей Петрович" 2 июня 2020 года погиб в бою во время командировки в Сирию. После этого две недели 180 новобранцев решали, как это повлияет на перспективы их трудоустройства. "Петровича" сменил "Артур Павлович". ГУР Минобороны решило, чтобы "Павлович" базировался не в Сирии, а в Венесуэле, где "Роснефть" тоже добывала нефть.

ГУР подделало телефонный номер "Павловичем" с помощью приложения для изменения идентификатора абонента. Его номер принадлежал консульской службе посольства России в столице Венесуэлы Каракасе.

[ + – ] Телефон консульской службы посольства РФ в Венесуэле

Фокус уже писал, что над операцией по задержанию "вагнеровцев" начали разрабатывать в сентябре 2019 года. По информации расследователей, президент Украины Владимир Зеленский узнал о спецоперации первый раз 15 июня прошлого года.

Руководитель временной следственной комиссии при Верховной Раде Украины и нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая утверждала, что это была не "спецоперация", а "спецмероприятие", которое начали в июле 2020 года.

В конце июля прошлого года в Минске задержали 33 наемника. В Беларуси говорили, что они прибыли в страну, чтобы организовать волнения перед выборами президента. В Офисе генпрокурора Украины говорили, что некоторые из этих наемников участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов.