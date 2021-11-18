"Будет приобщаться к делу", - Венедиктова о расследовании Bellingcat по "вагнеровцам"

По словам генерального прокурора, все материалы и расследования, которые делают журналисты — изучаются, а потом добавляются к делам.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители изучат материалы расследования Bellingcat по делу "вагнеровцев". Об этом сообщает "Укринформ".

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По словам Венедиктовой, все материалы, которые делают журналисты, всегда изучаются и добавляются к расследованиям.

"Конечно, все материалы, которые делают журналисты, все проводимые ими расследования нами всегда тщательно изучаются и всегда приобщаются к делам. Поэтому будут изучаться, будут приобщаться", — заявила генпрокурор.

При этом правоохранители завели уже несколько дел, которые ныне объединены и ведутся в Государственном бюро расследований (ГБР). Расследование ведется еще с лета 2020 года. А на вопрос, вероятен ли допрос по делу "вагнеровцев" главы Офиса президента Андрея Ермака, Венедиктова заявила, что с этим моментом лучше обратиться к ГБР.

Напомним, вчера, 17 ноября, организация Bellingcat выпустила расследование о спецоперации по наемникам ЧВК "Вагнера". В нем указывается, что отложить начало спецоперации, по словам Бурбы, распорядился глава ОП Андрей Ермак. Это решение было принято из-за опасений срыва режима прекращения огня на Донбассе. Впрочем, расследователи не смогли проверить достоверность слов Бурбы.

Боевиков удалось выманить украинским спецслужбам из РФ, создав клон ранее существовавшей ЧВК "МАР". Саму операцию начали планировать еще в сентябре 2019 года.

29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 33 "вагнеровца", которые, по утверждению белорусских спецслужб, прибыли в страну для раскачивания ситуации перед президентскими выборами. Позже Офис генпрокурора Украины заявил, что некоторые из задержанных воевали на стороне российских оккупационных формирований на Донбассе. Украинская сторона попросила выдать 28 из задержанных лиц. Но спустя пару недель их передали России.