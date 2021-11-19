Задержание "вагнеровцев": ГБР начало расследование из-за слива документов военной разведки

В рамках расследования силовики проверят подлинность документов, опубликованных журналисткой Яниной Соколовой, а также определят, кто мог передать ей эти сведения.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту утечки документов о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

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Правоохранители говорят о документах, опубликованных в интернете 18 ноября. Очевидно, в ГБР имеют в виду выложенные в Facebook журналисткой Яниной Соколовой внутренние документы Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) о подготовке спецоперации "Авеню".

"В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов, а также установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке", – заявили в Госбюро.

Производство открыли по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Какие документы о "вагнеровцах" попали в сеть?

Первый документ, которая выложила Соколова, является письмом бывшему главе Минобороны Украины Андрею Тарану. В нем говорится, сколько наемников ЧВК "Вагнера" воевали на Донбассе. В письме также речь идет об этапах спецоперации "Авеню".

Второй документ – это "отчет о проведении специального мероприятия "Авеню", утвержденный бывшим главой ГУР МО Василием Бурбой. Разведчики детально описывают в этом документе ход и затраты на спецоперацию.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подверг критике публикацию секретных документов. С ним согласился еще один советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков. Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства", – заявлял он.

Напомним, что 17 ноября расследователи из Bellingcat опубликовали материал о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Бурба заявил журналистам, что отложить начало спецоперации распорядился глава ОП Андрей Ермак из-за опасений срыва режима прекращения огня на Донбассе.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала, что расследование Bellingcat изучат и добавятся к материалам дела.