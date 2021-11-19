Затримання "вагнерівців": ДБР розпочало розслідування через злив документів військової розвідки

У межах розслідування силовики перевірять справжність документів, опублікованих журналісткою Яніною Соколовою, а також визначать, хто міг передати їй ці відомості

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом витоку документів про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер". Про це повідомив речник відомства.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Правоохоронці говорять про документи, опубліковані в інтернеті 18 листопада. Очевидно, що в ДБР мають на увазі викладені у Facebook журналісткою Яніною Соколовою внутрішні документи Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) про підготовку спецоперації "Авеню".

"У межах відкритого кримінального провадження буде проведено перевірку справжності цих документів, а також встановлено військовослужбовців, які мали доступ до цих документів і можуть бути причетними до їх витоку", — заявили в Держбюро.

Провадження відкрили за ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради чи шпигунства).

Зазначена стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Які документи про "вагнерівців" потрапили до мережі?

Перший документ, який виклав Соколова, є листом до колишнього голови Міноборони України Андрія Тарана. У ньому йдеться про те, скільки найманців ПВК "Вагнера" воювало на Донбасі. У листі також йдеться про етапи спецоперації "Авеню".

Другий документ – це "звіт про проведення спеціального заходу "Авеню", затверджений колишнім головою ГУР МО Василем Бурбою. Розвідники детально описують у цьому документі хід та витрати на спецоперацію.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розкритикував публікацію секретних документів. Із ним погодився ще один радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Абсолютно некоректно, тим більше в державі, що воює, коли громадяни цієї держави "вивалюють" у публічну площину методи роботи власної розвідки, розкривають алгоритми, методики і навіть абсолютно непублічну мету роботи розвідників. Це дуже серйозний і болісний удар по наших можливостях як держави", — заявляв він.

Нагадаємо, що 17 листопада розслідувачі з Bellingcat опублікували матеріал про спецоперацію із затримання "вагнерівців". Бурба заявив журналістам, що відкласти початок спецоперації розпорядився голова ОП Андрій Єрмак через побоювання зриву режиму припинення вогню на Донбасі.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова сказала, що розслідування Bellingcat вивчать і додадуть до матеріалів справи.