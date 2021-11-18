Журналістка Яніна Соколова виклала секретні дані про затримання "вагнерівців": що в документах

В оприлюднених документах операцію щодо "вагнерівців" називають "проведеною" та наголошують, що виділення на неї грошей було "виправданим".

Українська журналістка Яніна Соколова опублікувала у Facebook внутрішні документи Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) щодо підготовки спецоперації "Авеню". У них йдеться про плани щодо затримання найманців ПВК "Вагнер", які вчинили військові злочини на Донбасі.

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Перший документ — лист ексміністру оборони України Андрію Тарану, датований 22 червня 2020 року та підписаний 1 липня цього ж року колишнім головою ГУР МО Василем Бурбою. У ньому йдеться про отримання паспортів, військових квитків, довідки про участь у бойових діях і автобіографії від 151 громадянина Росії. Для цього українські розвідники вигадали заздалегідь заготовлену легенду.

[ + – ] Найманці писали про участь у локальних воєнних конфліктах

Також ГУР МО отримало аудіозаписи телефонних розмов із бойовиками, що підтверджують їхню участь у збройному конфлікті на Сході України на боці проросійських сепаратистів.

[ + – ] На Донбасі воювали 136 найманців

Проаналізувавши дані, розвідка встановила таке:

у складі тактичних груп збройних сил РФ і незаконних збройних формувань на Донбасі воювали 136 осіб,

15 людей збивали повітряні судна ЗСУ або були свідками таких інцидентів,

4 бойовики виявилися кадровими військовими спецпідрозділів ЗС чи ФСБ Росії.

"Виведення вказаної групи громадян РФ здійснюватиметься під легендою набору найманців для охорони важливих об'єктів, зокрема нафтових родовищ на території Венесуели", – йдеться в листі.

Операцію "Авеню" поділили на кілька етапів. Перший (підготовчий) проходив із 19 до 30 червня 2020 року, другий (основний) – із 1 по 7 липня та заключний (із 8 липня).

[ + – ] Операцію "Авеню" поділили на етапи

Ще один документ називається "Звіт про проведення спеціального заходу "Авеню". Його затвердив Бурба та підписав начальник спецрезерву ГУР МО Юрій Семенюк 4 серпня минулого року.

[ + – ] Звіт про операцію "Авеню"

Розвідники передали Службі безпеки України документальні матеріали на 138 осіб для відкриття кримінального провадження. Далі йдеться про формування групи з 48 найманців для трансферу за маршрутом "Москва – Мінськ – Стамбул".

[ + – ] Трансфером групи керував "Шаман"

"Для цього командиру ротації, громадянинові РФ Міляєву Артему (позивний "Шаман") довели, що найманців виводитимуть із РФ до Туреччини поетапно окремими групами", — наголошується у звіті.

25 липня для 33 осіб через туристичну фірму купили квитки на літак Turkish Airlines сполученням "Мінськ — Стамбул". Наступна група із 14 осіб мала вилетіти 27 липня.

[ + – ] "Вагнерівці" жили в готелі IBB Hotel у Мінську

"Після рішення вищого військово-політичного керівництва України про перенесення дати вильоту здійснено бронювання та закупівлю авіаквитків на 30 липня на 33 особи та на 1 серпня на 14 осіб (друга група) та медичні страховки", – наголосили розвідники.

Групу з 33 "вагнерівців" поселили в готелі IBB Hotel у Мінську. Вони жили в готелі з 24 по 27 липня, на це витратили 3781 долар. Згідно з документом, групу переселили до санаторію "Білорусочка" за межами Мінська.

У розділі "висновки та пропозиції" зазначається, що спецоперація "Авеню" вважається проведеною. Загальні витрати становили 719 382 гривні та 34 копійки, їх визнали виправданими та доречними.

[ + – ] Спецоперація коштувала майже 720 тис. гривень

Арештович незадоволений "зливом"

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розкритикував вчинок Соколової. За його словами, вона виклала документи з грифом "цілком таємно".

"Хтось зробив копію (!!!) цілком секретного документа. Це можливо лише у двох випадках: він ворог і робив це системно (на користь кого?), він відразу готував їх для подальшого використання в медійній сфері, заздалегідь. У будь-якому випадку — це дія, що має ознаки ознаки тяжкого злочину проти національної безпеки", — заявив він.

Арестович вважає, що "тим хто це зробив, було б краще застрелитись". Наразі ГУР МО, СБУ, ДБР і Офіс генпрокурора мають підтвердити чи спростувати справжність опублікованих документів, додав він.

"Якщо справжні, то це кримінальна справа за розголошення державної таємниці, що може призвести до тяжких наслідків. Якщо фейк, то оголосити про це, і тоді Яніна нехай намагається пояснити свої мотиви, коли ухвалювала рішення взяти цю інформацію й опублікувати", — пояснив радник глави ОП.

Нагадаємо, що вчора вийшло розслідування Bellingcat щодо затримання 33 найманців ПВК "Вагнера". Автори стверджували, що ГУР МО вербувала "вагнерівців" на роботу з охорони об'єктів російської нафтової компанії "Роснефть" на Близькому Сході.

Журналісти кажуть, що працювати над операцією розпочали у 2018 році, але сліди її проведення задокументували вереснем 2019 року.

Верховна Рада України заснувала 2021 року тимчасову слідчу комісію, яка займалася історією з "вагнерівцями". Її голова, депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла 10 вересня говорила, що це був "спецзахід", який нібито розпочали в липні минулого року.