Закінчуються летально: окупанти почали частіше влаштовувати етнічні конфлікти

За даними підпілля, у більшості випадків сварки відбуваються після надмірного вживання алкогольних напоїв. Причина в національній "перевазі".

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У лавах російських окупантів дедалі частіше почали фіксувати випадки етнічних конфліктів. Іноді все закінчується летально. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 29 жовтня.

За інформацією українських аналітиків, насамперед росіяни починають сперечатися з тувинцями, які також перебувають у лавах ЗС РФ. Вони не можуть дійти згоди з багатьох питань.

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"Нерідко такі суперечки закінчуються застосуванням холодної або вогнепальної зброї з летальним результатом. Причини ворожнечі доволі банальні — це ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян до поневолених нею народів та боротьби за розподіл військового спорядження (коліматори, тепловізори та інше обладнання)", — йдеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що найчастіше конфлікти починаються після надмірного вживання алкогольних напоїв. Окупанти перестають себе контролювати і намагаються довести один одному щось.

У Центрі національного спротиву додали, що за час, поки Сергій Шойгу очолює Міністерство оборони РФ, йому вдалося побудувати системи преференцій для тувинців, адже сам він родом із тих місць.

"Провадження порушених проти них справ у військовій прокуратурі намагаються приховати або відкласти в "довгу шухляду", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що росіяни створюють додаткові репресивні загони на тимчасово окупованих територіях України. За даними підпілля, працівники маневрених груп окупантів перевіряють телефонні зв'язки та активність телефону.