Направили силовиків: росіяни створюють додаткові репресивні загони на ТОТ, — ЦНС

За даними підпілля, працівники маневрених груп окупантів перевіряють телефонні зв'язки, активність телефону.

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Російські військові відправили кілька додаткових підрозділів на тимчасово окуповані території Донецької області. Ці збройні угруповання займатимуться посиленням контролю та нагляду. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Три нові групи російських військових уже активно діють на окупованій території в Донецьку, контрольованій окупантами.

За даними Центру, силовиків відправили з Росії для пошуку членів українського підпілля, а також вилову "ухильників" або дезертирів із РФ, які перебувають у захоплених інтервентами районах Донецької області.

"Гастролери вже працюють у Донецьку і далі пересуватимуться іншими захопленими населеними пунктами", — ідеться в публікації.

Працівники маневрених груп окупантів перевіряють телефонні зв'язки, активність телефону.

Також наголошується, що особлива увага "приділяється тим, хто не має російського паспорта".

Нагадаємо, що 21 жовтня, від прицільного ракетного удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом загинули шість працівників поштового оператора.

Раніше повідомлялося, що в Донецьку ліквідували близько 70 солдатів ЗС РФ. Обстріл військової частини підрозділу "Восток" у районі "Мотель" був вдалим. Крім рядових бойовиків, ЗСУ ліквідували шість офіцерів, які проводили нараду.