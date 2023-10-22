Ракетний удар по наводці: у Донецьку ліквідували близько 70 солдатів ЗС РФ, — ЗМІ

Обстріл військової частини підрозділу "Восток" у районі "Мотель" був вдалим. Крім рядових бойовиків, ЗСУ ліквідували шість офіцерів, які проводили нараду, кажуть російські військкори.

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У Донецьку 21 жовтня був приліт по військовій частині бойовиків підрозділу "Восток", яка розташовувалася в районі "Мотель". Про це сказав 24 каналу полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

"Кілька разів у цю частину прилітали ракети — вони її відновлюють і знову там розташовуються, Останніми днями по Донецьку працює українська артилерія і високоточна зброя. Пов'язано це з тим, що спроба наступу росіян в Авдіївці підтримується з Донецька, Макіївки та Ясинуватої", — повідомив експерт.

Найближчим часом варто чекати посиленої роботи артилерії та високоточної зброї по військових об'єктах Донецька, зауважив полковник.

Український військкор Андрій Цаплієнко з посиланням на російські пабліки додав, що внаслідок прильоту ліквідовано 73 окупантів і 6 офіцерів, які проводили нараду.

"Проросійські блогери наполягають, що удару було завдано "по наводці"... З огляду на заявлені втрати, вибух на відео має мати більш масштабний вигляд", — написав він.

Нагадаємо, що українські військові нещодавно підірвали міст на трасі "Горлівка-Ясинувата" в тимчасово окупованій Донецькій області. Завдяки цьому ускладниться перекидання військ між Горлівкою та Донецьком.

Фокус раніше писав про успішний удар по аеродрому російських окупантів у Бердянську і Луганську. У росіян є загиблі із складу розрахунку ППО та охорони складів.