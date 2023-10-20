Удари по аеродромах у Бердянську та Луганську: ворог обговорює великі втрати, – ГУР (відео)

За словами передставника розвідки Андрія Юсова, на фронті у російських підрозділів "повний жах", а тим, кому пощастило, став "трьохсотим".

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Російські військові у розмовах між собою та з родичами констатують великі втрати після удару Сил оборони України ракетами ATACMS по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Вони розповідають про велику кількість пошкодженої техніки, особового складу та критикують своє командування. Про це 19 жовтня розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Юсов у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Юсов зазначив, що українські спецслужби мають перехоплені розмови противника, в яких військові ЗС РФ підтверджують втрати, яких вони зазнали через удари ЗСУ.

"Так, є перехоплення і по цим епізодам (удар по аеродромах у Бердянську і Луганську — ред.) Справді, ті окупанти, які знаходяться на передовій на тих позиціях, які були уражені, констатують значні втрати техніки, особового складу. Це щоразу цікаво слухати, коли окупант говорить з своїми радичами, дружиною або матір’ю, які знаходяться на території РФ і там, на тому кінці дроту щіро дивуються, як же так — у нас пропаганда зовсім про інше говорить", – розповів він.

Також він зазначив, що загалом загарбники між собою обговорюють, що на фронті у російських підрозділів "повний жах" – величезні втрати, а тим, кому пощастило, той став "трьохсотим". Окупанти також активно критикують своє командування.

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Крім того, Інститут вивчення війни ISW у своєму зведенні від 19 жовтня повідомляв, що ЗСУ успішно виснажують резерви ЗС РФ, які можуть бути задіяні проти України. За словами експертів, Україна знає, що Росія не проводитиме загальної мобілізації, і ЗСУ використовують цей факт.