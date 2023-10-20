Удары по аэродромам в Бердянске и Луганске: враг обсуждает большие потери, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, на фронте у российских подразделений "полный ужас", а тем, кому повезло, стал "трехсотым".

Related video

Российские военные в разговорах между собой и с родственниками констатируют большие потери после удара Сил обороны Украины ракетами ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Они рассказывают о большом количестве поврежденной техники, личного состава и критикуют свое командование. Об этом 19 октября рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости".

Юсов отметил, что украинские спецслужбы имеют перехваченные разговоры противника, в которых военные ВС РФ подтверждают потери, которые они понесли из-за ударов ВСУ.

"Да, есть перехват и по этим эпизодам (удар по аэродромам в Бердянске и Луганске — ред.) Действительно, те оккупанты, которые находятся на передовой на тех позициях, которые были поражены, констатируют значительные потери техники, личного состава. Это каждый раз интересно слушать, когда оккупант говорит со своими советниками, женой или матерью, которые находятся на территории РФ и там, на том конце провода щедро удивляются, как же так — у нас пропаганда совсем о другом говорит", — рассказал он.

Также он отметил, что в целом захватчики между собой обсуждают, что на фронте у российских подразделений "полный ужас" — огромные потери, а тем, кому повезло, тот стал "трехсотым". Оккупанты также активно критикуют свое командование.

Смотреть: 6:55

Кроме того, Институт изучения войны ISW в своей сводке от 19 октября сообщал, что ВСУ успешно истощают резервы ВС РФ, которые могут быть задействованы против Украины. По словам экспертов, Украина знает, что Россия не будет проводить всеобщую мобилизацию, и ВСУ используют этот факт.