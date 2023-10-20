ВСУ успешно истощают резервы ВС РФ, которые могут быть задействованы против Украины, – ISW

По словам экспертов, Украина знает, что Россия не будет проводить всеобщую мобилизацию, и ВСУ используют этот факт.

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Украинские вооруженные силы эффективно истощают российские резервы в ходе текущих наступательных операций. Об этом сообщается в отчете ISW, ссылаясь, в частности, на мнение российского военного блогера.

Он подчеркнул, что украинские вооруженные силы активно проводят наступательные операции с целью истощить ограниченные российские резервы, при этом максимально сохраняя свои собственные силы. Украина учитывает, что Россия не собирается проводить всеобщую мобилизацию, и Вооруженные Силы Украины стратегически используют этот факт.

Эти наблюдения в значительной мере соотносятся с оценкой Института изучения войны (ISW), который указывает на дефицит высококачественных резервов у российских вооруженных сил и трудности в создании, тренировке и эффективном развертывании новых сил для закрытия пробелов на фронтовой линии и проведения наступательных операций. Вместо этого они в большей степени полагаются на тактические переброски сил.

Аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) доктор Джек Уотлинг также отметил 19 октября, что, несмотря на высокие потери, наносимые украинскими силами российским вооруженным силам, по-прежнему существует возможность ограничить способность России обучать и развертывать достаточное количество новых войск в соответствии с требуемыми стандартами и эффективно проводить наступательные операции.

Напомним, что Генштаб 19 октября косвенно подтвердил продвижение морпехов на левом берегу Херсонщины. По данным командования, в течение минувших суток ВС РФ атаковали населенный пункт Песчановка, который находится на левобережье региона.

Аналитики ISW заявили, что ВС РФ учатся воевать и активно используют новые тактики на Донбассе. Оккупанты во время наступления на Авдеевку уделяют большое внимание контрбатарейной борьбе, а также активно используют средства радиоэлектронной борьбы, проводят тщательную артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют четкое взаимодействие между командованием, разведкой и штурмовыми группами.