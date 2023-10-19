Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левом берегу Херсонщины (карта)

По данным командования, в течение минувших суток ВС РФ атаковали населенный пункт Песчановка, который находится на левобережье региона.

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В сводке, опубликованной Генштабом Вооруженных Сил Украины, намекнули на факт продвижения украинских вооруженных сил на левый берег реки Днепр в Херсонской области. Особое внимание уделено указанию населенного пункта Песчановка, который был подвергнут атаке российской авиации. Об этом стало известно из сводки Генштаба ВСУ.

Стоит подчеркнуть, что, согласно информации, предоставленной российскими блогерами, украинские морпехи смогли успешно добраться до указанного села.

"На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области", — говорится в сводке.

Отметим, что Песчановка расположена на левом берегу Днепра, что доказывает продвижение украинских военных в этом направлении.

Песчановка Херсонской области

Потери российских войск

Тем временем, Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов в войне с Украиной:

личного состава – около 290680 (+630) человек;

танков ‒ 4992 (+11) ед;

боевых бронированных машин ‒ 9437 (+17) ед,

артиллерийских систем – 6983 (+39) ед;

РСЗО – 818 (+4) ед;

средств ПВО ‒ 548 (+1) ед;

самолетов – 320 (+1) ед;

вертолетов – 324 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17);

крылатых ракет ‒ 1534 (+0;

кораблей /катеров ‒ 20 (+0) ед;

подводных лодок — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 9337 (+34) ед;

специальной техники – 985 (+3).

Напомним, что в отчете ISW от 18 октября говорится, что украинские войска продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от города Херсон и 3 км от реки Днепр) и к Пойме (11 км к востоку от города Херсон и 4 км от реки Днепр).

Сообщается, что россияне начали распространять информацию о том, что две украинские штурмовые группы высадились на левом берегу Днепра и прорвали первую линию обороны ВС РФ.

А 18 октября российские пропагандисты начали утверждать, что Силы обороны Украины якобы форсировали Днепр в Херсонской области. Песчановка и Пойма являются важными населенными пунктами, которые находятся недалеко от мостов. Враг считает, что наступление в Херсонской области может происходить для отвлечения российских сил от других частей фронта.