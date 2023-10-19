Высадка ВСУ на левом берегу Херсонской области: операция может быть масштабнее предыдущих, — ISW

По словам аналитиков, россияне начали распространять информацию о том, что две украинские штурмовые группы высадились на левом берегу Днепра и прорвали первую линию обороны ВС РФ.

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Операция ВСУ на левом берегу в Херсонской области, о которой стало известно 18 октября, может быть масштабнее, чем все предыдущие. Такое предположение сделали аналитики из Института изучения войны (ISW).

В отчете от 18 октября говорится, что украинские войска продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от города Херсон и 3 км от реки Днепр) и к Пойме (11 км к востоку от города Херсон и 4 км от реки Днепр).

Сообщается, что россияне начали распространять информацию о том, что две украинские штурмовые группы высадились на левом берегу Днепра и прорвали первую линию обороны ВС РФ. В среде российских военкоров растет обеспокоенность по поводу того, что эта операция может быть частью более масштабного плана.

По словам аналитиков, российские военкоры считают, что Украина хочет "расширить плацдарм" для более крупного наступления. Командование ВС РФ привлекло больше подразделений из Херсонской области для поддержки обороны в Запорожской области.

"Примечательно, что видные и в целом надежные российские источники обсуждают действия Украины на восточном берегу как более масштабные, чем ранее задокументированные тактические рейды украинских сил через реку", — сказано в отчете.

Карта боев в Херсонской области Фото: ISW

Напомним, что 18 октября российские пропагандисты начали утверждать, что Силы обороны Украины якобы форсировали Днепр в Херсонской области. Песчановка и Пойма являются важными населенными пунктами, которые находятся недалеко от мостов. Враг считает, что наступление в Херсонской области может происходить для отвлечения российских сил от других частей фронта.