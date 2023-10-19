Висадка ЗСУ на лівому березі Херсонської області: операція може бути масштабнішою за попередні, — ISW

За словами аналітиків, росіяни почали поширювати інформацію про те, що дві українські штурмові групи висадилися на лівому березі Дніпра і прорвали першу лінію оборони ЗС РФ.

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Операція ЗСУ на лівому березі в Херсонській області, про яку стало відомо 18 жовтня, може бути масштабнішою, ніж усі попередні. Таке припущення зробили аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 18 жовтня йдеться про те, що українські війська просунулися на північ від Піщановки (14 км на схід від міста Херсон і 3 км від річки Дніпро) і до Пойми (11 км на схід від міста Херсон і 4 км від річки Дніпро).

Повідомляється, що росіяни почали поширювати інформацію про те, що дві українські штурмові групи висадилися на лівому березі Дніпра і прорвали першу лінію оборони ЗС РФ. У середовищі російських військкорів зростає занепокоєння з приводу того, що ця операція може бути частиною більш масштабного плану.

За словами аналітиків, російські військкори вважають, що Україна хоче "розширити плацдарм" для більшого наступу. Командування ЗС РФ залучило більше підрозділів із Херсонської області для підтримки оборони в Запорізькій області.

"Примітно, що чільні й загалом надійні російські джерела обговорюють дії України на східному березі як більш масштабні, ніж раніше задокументовані тактичні рейди українських сил через річку", — ідеться у звіті.

Карта боїв у Херсонській області Фото: ISW

Нагадаємо, що 18 жовтня російські пропагандисти почали стверджувати, що Сили оборони України нібито форсували Дніпро в Херсонській області. Піщанівка та Пойма є важливими населеними пунктами, які розташовані неподалік від мостів. Ворог вважає, що наступ у Херсонській області може відбуватися для відволікання російських сил від інших частин фронту.