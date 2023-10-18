Окупанти заявили про прорив ЗСУ на лівому березі Херсонщини: що відомо (фото, мапа)

Російські пропагандисти стверджують, що ЗСУ нібито зайшли в Пойму та Піщанівку на лівому березі Дніпра й тримають там оборону. Про наступ також сказав і президент РФ, але традиційно заявив, що ніяких успіхів в українських військових нібито немає.

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18 жовтня російські пропагандисти та мілітарні телеграм-канали почали стверджувати, що Сили оборони України нібито форсували Дніпро в Херсонській області. Фокус розібрався, що відомо про ситуацію.

Російський телеграм-канал "Два Майора" стверджує, що українська армія нібито висадилася на лівому березі Дніпра в районі Херсонської області. Стверджується, що ЗСУ зайшли в село Пойма й Піщанівка й тримають там оборону. При цьому заявляється, що наявність української армії на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра вже не новина. Українська армія місяцями знаходиться в районі Антонівського та залізничного мостів. Україна завдавала ударів по російських тилах, щоб порушити логістику, звʼязок та керування військом.

Скриншот допису про ситуацію в Херсонській області

Також ворог заявляє, що ЗС РФ завдають ударів плануючими бомбами та артилерією по малому залізничному мосту та біля Антонівського залізничного мосту.

Місце ударів ЗС РФ по нібито ЗСУ

Піщанівка та Пойма є важливими населеними пунктами, які знаходяться недалеко від мостів. Ворог вважає, що наступ в Херсонській області може відбуватися для відволікання російських сил від інших частин фронту.

Допис російського пропагандиста про Херсонщину

Також про атаку ЗСУ заявив президент РФ Володимир Путін, але традиційно додав, що жодних успіхів нібито не було.

"Вони почали давно анонсований і очікуваний черговий контрнаступ, тепер на Херсонському напрямку. Результату немає поки що. Втрати є, результату немає. Так само як було на Запорізькому, на інших напрямках. Це теж помилка", — заявив російський диктатор.

Населені пункти, куди "зайшли" ЗСУ Фото: deepstatemap.live

Наскільки реальний прорив ЗСУ на Херсонщині

В статті "Української правди" від 27 вересня бійці Сил спецоперацій розповідали про бої в Херсонській області, яку на дві частини розділяє Дніпро. Річка подекуди сягає 700-2000 метрів з сильною течією. Відтак діяти на річці дуже складно, фактично острови на Дніпрі є сірою зоною, де постійно відбуваються боєзіткнення.

"Тут не все так просто: річка, правий берег, лівий берег. Є ще острови і плавні, і основна битва відбувається саме за них, вони дають можливість для подальшого тактичного просування", – пояснював боєць з підрозділу "Химера".

14 жовтня в ISW з посиланням на аналітика Олександра Коваленка повідомляли, що ЗС РФ готуються до оборони лівого берега Херсонської області. Окупанти побоюються українських десантних операцій, тому мінують територію та будують оборонні укріплення.

Наразі Генеральний штаб ЗСУ, Міноборони України чи будь-які інші офіційні особи не коментували ситуацію в Херсонській області. В ранковому зведенні Генштабу вказали, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу.