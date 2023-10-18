Оккупанты заявили о прорыве ВСУ на левом берегу Херсонской области: что известно (фото, карта)

Российские пропагандисты утверждают, что ВСУ якобы зашли в Пойму и Песчановку на левом берегу Днепра и держат там оборону. О наступлении также сказал и президент РФ, но традиционно заявил, что никаких успехов у украинских военных якобы нет.

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18 октября российские пропагандисты и милитарные телеграм-каналы начали утверждать, что Силы обороны Украины якобы форсировали Днепр в Херсонской области. Фокус разобрался, что известно о ситуации.

Российский телеграм-канал "Два Майора" утверждает, что украинская армия якобы высадилась на левом берегу Днепра в районе Херсонской области. Утверждается, что ВСУ зашли в село Пойма и Песчановка и держат там оборону. При этом заявляется, что наличие украинской армии на временно оккупированном левом берегу Днепра уже не новость. Украинская армия месяцами находится в районе Антоновского и железнодорожного мостов. Украина наносила удары по российским тылам, чтобы нарушить логистику, связь и управление войсками.

Скриншот сообщения о ситуации в Херсонской области

Также враг заявляет, что ВС РФ наносят удары планирующими бомбами и артиллерией по малому железнодорожному мосту и возле Антоновского железнодорожного моста.

Место ударов ВС РФ по якобы ВСУ

Песчановка и Пойма являются важными населенными пунктами, которые находятся недалеко от мостов. Враг считает, что наступление в Херсонской области может происходить для отвлечения российских сил от других частей фронта.

Сообщение российского пропагандиста о Херсонской области

Также об атаке ВСУ заявил президент РФ Владимир Путин, но традиционно добавил, что никаких успехов якобы не было.

"Они начали давно анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление, теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока что. Потери есть, результата нет. Так же как было на Запорожском, на других направлениях. Это тоже ошибка", — заявил российский диктатор.

Населенные пункты, куда "зашли" ВСУ Фото: deepstatemap.live

Насколько реален прорыв ВСУ на Херсонщине

В статье "Украинской правды" от 27 сентября бойцы Сил спецопераций рассказывали о боях в Херсонской области, которую на две части разделяет Днепр. Река местами достигает 700-2000 метров с сильным течением. Поэтому действовать на реке очень сложно, фактически острова на Днепре являются серой зоной, где постоянно происходят боестолкновения.

"Здесь не все так просто: река, правый берег, левый берег. Есть еще острова и плавни, и основная битва происходит именно за них, они дают возможность для дальнейшего тактического продвижения", — объяснял боец из подразделения "Химера".

14 октября в ISW со ссылкой на аналитика Александра Коваленко сообщали, что ВС РФ готовятся к обороне левого берега Херсонской области. Оккупанты опасаются украинских десантных операций, поэтому минируют территорию и строят оборонительные укрепления.

Сейчас Генеральный штаб ВСУ, Минобороны Украины или любые другие официальные лица не комментировали ситуацию в Херсонской области. В утренней сводке Генштаба указали, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу.