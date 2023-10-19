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Генштаб побічно підтвердив просування морпіхів на лівому березі Херсонщини (карта)

ЗСУ
Фото: Anadolu | Генштаб побічно підтвердив просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині

За даними командування, протягом минулої доби ЗС РФ атакували населений пункт Піщанівка, що розташований на лівобережжі регіону.

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У зведенні, опублікованому Генштабом Збройних Сил України, натякнули на факт просування українських збройних сил на лівий берег річки Дніпро в Херсонській області. Особливу увагу приділено вказівці населеного пункту Піщановка, який був підданий атаці російської авіації. Про це стало відомо зі зведення Генштабу ЗСУ.

Варто підкреслити, що, згідно з інформацією, наданою російськими блогерами, українські морпіхи змогли успішно дістатися до зазначеного села.

"На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області", — йдеться у зведенні.

Зазначимо, що Піщанівка розташована на лівому березі Дніпра, що доводить просування українських військових у цьому напрямку.

Піщанівка Херсонської області Fullscreen
Піщанівка Херсонської області

Втрати російських військ

Тим часом, Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати окупантів у війні з Україною:

  • особового складу — близько 290680 (+630) осіб;
  • танків — 4992 (+11) од;
  • бойових броньованих машин — 9437 (+17) од,
  • артилерійських систем — 6983 (+39) од;
  • РСЗВ — 818 (+4) од;
  • засобів ППО — 548 (+1) од;
  • літаків — 320 (+1) од;
  • вертольотів — 324 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5318 (+17);
  • крилатих ракет — 1534 (+0;
  • кораблів /катерів — 20 (+0) од;
  • підводних човнів — 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9337 (+34) од;
  • спеціальної техніки — 985 (+3).

Нагадаємо, що у звіті ISW від 18 жовтня йдеться про те, що українські війська просунулися на північ від Піщановки (14 км на схід від міста Херсон і 3 км від річки Дніпро) і до Пойми (11 км на схід від міста Херсон і 4 км від річки Дніпро).

Повідомляється, що росіяни почали поширювати інформацію про те, що дві українські штурмові групи висадилися на лівому березі Дніпра і прорвали першу лінію оборони ЗС РФ.

А 18 жовтня російські пропагандисти почали стверджувати, що Сили оборони України нібито форсували Дніпро в Херсонській області. Піщанівка та Пойма є важливими населеними пунктами, що розташовані неподалік від мостів. Ворог вважає, що наступ у Херсонській області може відбуватися для відволікання російських сил від інших частин фронту.