Генштаб побічно підтвердив просування морпіхів на лівому березі Херсонщини (карта)

За даними командування, протягом минулої доби ЗС РФ атакували населений пункт Піщанівка, що розташований на лівобережжі регіону.

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У зведенні, опублікованому Генштабом Збройних Сил України, натякнули на факт просування українських збройних сил на лівий берег річки Дніпро в Херсонській області. Особливу увагу приділено вказівці населеного пункту Піщановка, який був підданий атаці російської авіації. Про це стало відомо зі зведення Генштабу ЗСУ.

Варто підкреслити, що, згідно з інформацією, наданою російськими блогерами, українські морпіхи змогли успішно дістатися до зазначеного села.

"На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області", — йдеться у зведенні.

Зазначимо, що Піщанівка розташована на лівому березі Дніпра, що доводить просування українських військових у цьому напрямку.

Піщанівка Херсонської області

Втрати російських військ

Тим часом, Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати окупантів у війні з Україною:

особового складу — близько 290680 (+630) осіб;

танків — 4992 (+11) од;

бойових броньованих машин — 9437 (+17) од,

артилерійських систем — 6983 (+39) од;

РСЗВ — 818 (+4) од;

засобів ППО — 548 (+1) од;

літаків — 320 (+1) од;

вертольотів — 324 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5318 (+17);

крилатих ракет — 1534 (+0;

кораблів /катерів — 20 (+0) од;

підводних човнів — 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9337 (+34) од;

спеціальної техніки — 985 (+3).

Нагадаємо, що у звіті ISW від 18 жовтня йдеться про те, що українські війська просунулися на північ від Піщановки (14 км на схід від міста Херсон і 3 км від річки Дніпро) і до Пойми (11 км на схід від міста Херсон і 4 км від річки Дніпро).

Повідомляється, що росіяни почали поширювати інформацію про те, що дві українські штурмові групи висадилися на лівому березі Дніпра і прорвали першу лінію оборони ЗС РФ.

А 18 жовтня російські пропагандисти почали стверджувати, що Сили оборони України нібито форсували Дніпро в Херсонській області. Піщанівка та Пойма є важливими населеними пунктами, що розташовані неподалік від мостів. Ворог вважає, що наступ у Херсонській області може відбуватися для відволікання російських сил від інших частин фронту.